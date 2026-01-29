UEFA ülke puanı sıralaması 29 Ocak 2026: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?
UEFA ülke puanı sıralaması, Galatasaray-Atletico Madrid maçı ve FCSB - Fenerbahçe maçları nedeniyle gündemi meşgul etmeye başladı. Temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde aldığı her galibiyet ve beraberlik, ülke puanı açısından büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı? İşte 29 Ocak 2026 Perşembe UEFA ülke puanı son durum...
UEFA ülke sıralaması güncel son durum... Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde heyecan son hafta maçları ile sürüyor. Avrupa arenasında ülkemizi temsil eden, Fenerbahçe ve Galatasaray ülke puanı adına önemli maçlara çıkıyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?" İşte 29 Ocak 2026 UEFA ülke puanı...
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 48.625 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. 8. sıradaki Belçika'nın puanı 59.900, 10. sıradaki Çekya'nın 46.325 puanı bulunuyor.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 29 OCAK
1. İngiltere - 110.908
2. İtalya - 95.196
3. İspanya - 89.328
4. Almanya - 86.402
5. Fransa - 77.891
6. Portekiz - 67.366
7. Hollanda - 66.429
8. Belçika - 59.900
9. TÜRKİYE - 48.625
10. Çekya - 46.325
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.