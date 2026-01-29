Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor CANLI | UEFA ülke puanı sıralaması 29 Ocak 2026 | Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı sıralaması 29 Ocak 2026: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?

        UEFA ülke puanı sıralaması, Galatasaray-Atletico Madrid maçı ve FCSB - Fenerbahçe maçları nedeniyle gündemi meşgul etmeye başladı. Temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde aldığı her galibiyet ve beraberlik, ülke puanı açısından büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı? İşte 29 Ocak 2026 Perşembe UEFA ülke puanı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 22:59 Güncelleme: 29.01.2026 - 22:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA ülke sıralaması güncel son durum... Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde heyecan son hafta maçları ile sürüyor. Avrupa arenasında ülkemizi temsil eden, Fenerbahçe ve Galatasaray ülke puanı adına önemli maçlara çıkıyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?" İşte 29 Ocak 2026 UEFA ülke puanı...

        2

        TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

        Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 48.625 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. 8. sıradaki Belçika'nın puanı 59.900, 10. sıradaki Çekya'nın 46.325 puanı bulunuyor.

        3

        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 29 OCAK

        1. İngiltere - 110.908

        2. İtalya - 95.196

        3. İspanya - 89.328

        4. Almanya - 86.402

        5. Fransa - 77.891

        4

        6. Portekiz - 67.366

        7. Hollanda - 66.429

        8. Belçika - 59.900

        9. TÜRKİYE - 48.625

        10. Çekya - 46.325

        5

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'dan askeri tatbikat
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında