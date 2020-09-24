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17 yaşındaki Rabia Halıcı ve bir yaşındaki oğlu 21 Eylül’de Adapazarı’nda kayıplara karışmıştı. Doğuş Halıcı Show TV’de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına başvurarak eşinin ve oğlunun bulunmasını istedi. Rabia Halıcı’nın 3 yıllık eşi Doğuş Halıcı, canlı yayında eşinin bir adamla kaçmış olabileceğini söyleyerek, "Her zaman onların mutluluğu için uğraştım​." açıklaması yaptı. Eşine seslenen Doğuş Halıcı ​"Rabia çık gel, çocuğumuzu birlikte büyütelim!" ​dedi.

RABİA HALICI VE BEBEĞİ BULUNDU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

“EŞİM BENİ DİLENDİRDİĞİ İÇİN KAÇTIM!"

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME ekibi izleyicilerden gelen bilgilerle 17 yaşındaki eşi Rabia Halıcı ve bir yaşındaki oğlunu buldu. Canlı yayına katılan Rabia, eşinden şiddet gördüğünü ve kendisini zorla dilendirdiğini anlattı. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığını da söyleyen Rabia, Sakarya’da esnaflık yapan biriyle kaçtığını söyledi. Duydukları karşısında şok geçirip gözyaşlarına boğulan Doğuş Halıcı, “Neden bize bunu yaptın?” diyerek sitem etti.

CANLI YAYINDA YÜZLEŞME!

Rabia Halıcı, kaçtığı kişiyle birlikte Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına gelip canlı yayında eşi Doğuş Halıcı’yla yüzleşti. Eşine dönmek istemediğini canlı yayında açıklayan Rabia Halıcı, boşanmak istediğini söyledi. 17 yaşındaki anne, bebeğini ise boşanma davası açılana kadar babasına bırakma kararı aldığını açıkladı. Bu sözler üzerine Küçükçekmece Sosyal Hizmet Müdürlüğü ekipleri Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME stüdyolarına geldi. Görevliler anne Rabia Halıcı’nın 1,5 yaşındaki çocuklarını babası Doğuş’a teslim etmesine tanıklık ederek resmiyet kazandırdı. Baba ve oğul Adapazarı’na dönerken, anne Rabia ise annesinin yanına İstanbul'a yerleşme kararı aldı.

CANLI YAYINDA BÜYÜK YÜZLEŞME - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN