Canlı yayında bu da oldu: Drew Barrymore ayağını koklattı

Ünlü oyuncu ve sunucu Drew Barrymore, 'Drew's News' adlı gündüz kuşağı programında, rahat tavırlarıyla adından söz ettiriyordu. Genelde konuklarıyla konuşurken koltukta bağdaş kurması, konuklarına çok yakın durması gibi alışkanlıklarıyla adından söz ettiren Barrymore, bu defa rahatlıkla çıtayı fazla yukarı çıkardı. Ünlü yıldız, programda kişisel hijyen alışkanlıklarından bahsederken ayakkabılarını çıkarıp konuklarına ayaklarını koklatarak seyircileri şoke etti.

Konukları Sunny Anderson ve Ross Mathews ile ayak temizliği hakkında konuşurken, oyuncu aniden ayağını ayakkabısında çıkarıp kokladı ve "Şu anda kirliler" dedi.

Sunny Anderson daha sonra Barrymore'a iltifat ederek, oyuncunun ayaklarını daha önce kokladığını ve "muhteşem" olduklarını söyledi. Anderson ve Ross Mathews, Barrymore'un ayak parmaklarını koklamak için eğildi. Anderson, "Hiçbir şey kokmuyor" diyerek Barrymore'u doğruladı.

50 yaşındaki Drew Barrymore, "Ayaklarım kirli ama kokmuyorlar" dedikten sonra ayaklarını her gün yıkamadığını gururla itiraf etti. Bu da enfeksiyonları ve kokuyu önlemek için ayakların her gün ovularak yıkanması gerektiği yönündeki uzman tavsiyelerine aykırıydı. İki çocuk annesi olan oyuncu, duş alırken ayaklarının üzerinden sadece su akıttığını söyledi.