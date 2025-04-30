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        Haberler Gündem 3. Sayfa Canlı yayınlanan kumara polis baskını | Son dakika haberleri

        Adana'da sosyal medyada canlı yayınlanan kumara polis baskını

        Adana'da bir kişi, ruhsatsız bir kahvehanede tombala ile kumar oynattığı anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Yayını ihbar kabul eden polis, kahvehaneye yaptığı baskında 23 kişiyi suçüstü yakaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 17:51 Güncelleme: 30.04.2025 - 17:51
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        Canlı yayınlanan kumara polis baskını
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki ruhsatsız kahvehanesinde tombala çekilişiyle kumar oynatan B.A. (41), o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

        Yayını görüp, ihbar kabul eden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kahvehaneye baskın yaptı.

        Polis, iş yeri sahibi B.A. ile kumar oynayan 22 kişiyi suçüstü yakaladı. Kahvehanede yapılan aramada kumarda kullanılan 91 tombala kartı, 4 bin 95 lira ile 345 cıvata puluna el koydu. Kumar oynarken yakalananlara 203 bin 434 lira para cezası uygulandı.

        İş yeri sahibi B.A.'ya ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca şüphelinin daha önce de aynı suçtan işlem gördüğü bildirildi.

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