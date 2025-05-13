Cannes’da çıplaklık yasağına uydular

Son yıllarda kırmızı halıdaki cesur kıyafetler ve markaların festivalle eş zamanlı etkinlikleri, Cannes Film Festivali’nin önüne geçmeye başlamıştı. Bu nedenle festival komitesi, 78. Cannes Film Festivali öncesi önlem aldı ve katılımcılara, "Kırmızı halı ve festival alanlarında çıplaklık yasaktır" uyarısı yaptı. Bugün gerçekleşen 78. Cannes Film Festivali'nin Açılış Töreni'ne pek çok ünlü isim katıldı. Kırmızı halıya çıkan ünlüler, getirilen yasağa uygun şekilde giyinerek şıklıklarıyla dikkat çekti.

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Bella Hadid

Heidi Klum

Irina Shayk

Julia Garner

Alice Abdel Aziz

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Fotoğraflar: Shutterstock