Cannes’da çıplaklık yasağına uydular
Kırmızı halıdaki cesur kıyafetlerin festivali gölgede bırakmaya başlaması üzerine 78. Cannes Film Festivali öncesi yeni kurallar getirildi. Açılış töreninde ünlü isimler, yasağa uygun seçimleriyle dikkat çekti
Son yıllarda kırmızı halıdaki cesur kıyafetler ve markaların festivalle eş zamanlı etkinlikleri, Cannes Film Festivali’nin önüne geçmeye başlamıştı. Bu nedenle festival komitesi, 78. Cannes Film Festivali öncesi önlem aldı ve katılımcılara, "Kırmızı halı ve festival alanlarında çıplaklık yasaktır" uyarısı yaptı. Bugün gerçekleşen 78. Cannes Film Festivali'nin Açılış Töreni'ne pek çok ünlü isim katıldı. Kırmızı halıya çıkan ünlüler, getirilen yasağa uygun şekilde giyinerek şıklıklarıyla dikkat çekti.
Bella Hadid
Heidi Klum
Irina Shayk
Julia Garner
Alice Abdel Aziz
Fotoğraflar: Shutterstock