Cannes Film Festivali'nde açık seçik kıyafet yasağı

2000'li yılların başına kadar olan süreçte Cannes Film Festivali'nin şöhretini, festival için şehre gazetecilerin akın etmesini fırsat bilen kadınlar, plajlarda üstsüz güneşlenerek, bir gazete veya dergide fotoğraflarının yayımlanması için dikkatleri üzerlerine çekmeye çalışırlardı. Amaçları da o fotoğrafları gören yönetmenlerden, yapımcılardan rol teklifi almaktı.

Irina Shayk

Bu durum öyle bir hal aldı ki kadınların, Cannes plajlarında üstsüz güneşlenmeleri, Cannes Film Festivali'nin önüne geçti. Gazetelerde festival haberlerinden daha çok üstsüz kadınların fotoğrafları yayımlanmaya başladı. Bunun üzerine de belediye, Cannes plajlarında üstsüz halde güneşlenmeyi yasakladı.

Bella Hadid

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Yıllar sonra benzer bir yasak daha getirildi. Bu kez yasağın alanı plajlar değil, kırmızı halı oldu.

Emily Ratajkowski

Şöyle;

Son yıllarda kırmızı halı geçişlerinde giyilen kıyafetlerin cüretkârlığı ve birçok markanın fırsat bildiği festivalle eş zamanlı organizasyonlar yapması, Cannes Film Festivali'ni gölgede bırakmaya başladı.

Bunun üzerine festival komitesi, bugün başlayacak olan 78. Cannes Film Festivali öncesi bazı tedbirler almaya yöneldi. Anlaşılan o ki aşırı dekolte kıyafetlerle, festivalin gölgede bırakılmasına izin verilmeyecek. Dailymail.co.uk’deki habere göre; festival komitesi, katılımcılara; "Kırmızı halının yanı sıra festivalin diğer alanlarında da çıplaklık yasaktır" şeklinde bir paylaşımda bulunuldu. Heidi Klum Özellikle oyuncuların bu yasağa uyup uymayacakları bu akşam düzenlenecek açılış töreninde anlaşılacak. Kendall Jenner Diğer konu için ise festival komitesinin uygulayabileceği bir yaptırım bulunmuyor. Şöyle; Birçok marka Cannes Film Festivali'ni takip eden gazetecilerin çok olmasını fırsat bilip festivalle eş zamanlı olarak tanıtım organizasyonları düzenliyor. Gazetecilerin dikkatini çekecek markalar, birçok ünlüyle tanıtım iş birliği yapıyor. Böylelikle Cannes Film Festivali'nin gündeminden faydalanılıyor. Son yılarda bu organizasyonlar öylesine arttı ki festivalin önüne geçmeye başladı.