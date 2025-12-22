Cansever, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Yaşamını Almanya’da sürdüren şarkıcı Cansever, geçtiğimiz günlerde kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamış ve "Her şey çok güzel olacak" demişti.

Şarkıcı, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kemoterapi sürecini geçirdiğini duyurdu. Tedavi sürecine dair son durumunu takipçileriyle paylaşan Cansever, şu ifadeleri kullandı; "Evet, gördüğünüz gibi ikinci kemoterapiyi alıyorum. Saçlarım hâlâ dökülmedi. İnşallah Allah’ın adıyla, sizin dualarınızla ve doktorlarımızın yardımıyla bunu da atlatacağım. Şu an her şey çok güzel gidiyor. İnşallah her şey güzel olacak. Sizi seviyorum."