Bursa'da edinilen bilgiye göre, olay İnegöl ilçesindeki Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi.

İHA'da yer alan habere göre kimliği belirsiz bir kişi, kaldırımda yürüdüğü sırada bir işyeri önündeki cansız mankeni gözüne kestirdi.

İŞYERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mankeni dakikalarca seven vatandaş, daha sonra mankeni kucaklayıp götürdü.

İşyeri sahibi ise bu duruma tepki bile göstermezken, şikayetçi de olmadı.