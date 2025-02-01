Cansu Dere: Bugün hiç keyfim yok
Cansu Dere, Etiler'de bir kuaföre girerken görüntülendi. Gazetecilere; "Bugün hiç keyfim yok" diyerek açıklama yapmadan içeri geçti
Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre; ünlü oyuncu Cansu Dere, Etiler’de bir kuaföre girerken görüntülendi.
Gazetecileri fark eden Cansu Dere, hızlı adımlarla aracından inerek kuaföre yöneldi. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan oyuncu; "Arkadaşlar, bugün hiç keyfim yok. Affınıza sığınıyorum, kolay gelsin" diyerek içeri girdi.
Ünlü oyuncu, kuaförde birkaç saat kaldıktan sonra mekândan ayrıldı.