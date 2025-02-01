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        Cansu Dere: Bugün hiç keyfim yok

        Cansu Dere, Etiler'de bir kuaföre girerken görüntülendi. Gazetecilere; "Bugün hiç keyfim yok" diyerek açıklama yapmadan içeri geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 22:16 Güncelleme: 01.02.2025 - 22:16
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        Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre; ünlü oyuncu Cansu Dere, Etiler’de bir kuaföre girerken görüntülendi.

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        Gazetecileri fark eden Cansu Dere, hızlı adımlarla aracından inerek kuaföre yöneldi. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan oyuncu; "Arkadaşlar, bugün hiç keyfim yok. Affınıza sığınıyorum, kolay gelsin" diyerek içeri girdi.

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        Ünlü oyuncu, kuaförde birkaç saat kaldıktan sonra mekândan ayrıldı.

        #Cansu Dere
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