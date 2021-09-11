Cansu Kurtçu, ilk okul gününden fotoğrafı şu notla paylaştı: “Sağlıklı, sıhhatli bir okul yılı olsun gerisi mühim değil… Okulumuza güveniyorum, eğitim her şeyden önemli ve öncelikli, önlemlerimi kendimce alıyorum. Herkese iyi dersler.”

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