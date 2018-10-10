Cansu Melis Karakuş kimdir?
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Cansu Melis Karakuş kimdir? Cansu Melis Karakuş kaç yaşında, nereli?

Fİ dizisinde rol alan Cansu Melis Karakuş aynı zamanda Best Model of Turkeyde'de güzelliğini göstermiştir. ATV kanalında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Meltem karakterini canlandırarak yaptığı işlerde daha da ilerlemiştir. Peki Cansu Melis Karakuş kimdir? Cansu Melis Karakuş kaç yaşında, nereli? İşte Cansu Melis Karakuş'un hayat hikayesi...

10.10.2018 - 13:25 | Güncelleme:

Türkiye'nin ilk online dizisi olan Fi Dizisinde de rol alan Cansu Melis Karakuş güzelliğini Best Model of Turkey'de göstermiştir. Hem başarısı hem de güzelliğiyle herkesin dikkatini çekmeye başarmıştır. Katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında Türkiye’ye uluslararası arenada ikincilik getirdi. Peki, Cansu Melis Karakuş kimdir? Cansu Melis Karakuş kaç yaşında, nereli?

CANSU MELİS KARAKUŞ KİMDİR?

1991 yılında dünyaya gelen Cansu Melis Karakuş aslen Konyalı. Ünlü oyuncunun annesi ise Suriyeli...

Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü kazandığı dönemlerde Kemal Doğulu ve Nihat Odabaşı’nın “Sen tam bir modelsin, kendini harcıyorsun” demesi üzerine modelliğe başladı. O günden sonra hemen bir ajansa kayıt oldu. Yarışmaya son dakika kararıyla giren ve birinci olan Karakuş, daha sonra Türkiye’ye uluslararası arenada ikincilik getirdi.

1.85 metrelik boyu ve kusursuz fiziği ile dikkat çekmeye başladı. 2014 Best Model olan Cansu Melis Karakuş, daha tacını yeni güzele teslim etmeden oyunculuk teklifleri almaya başladı ve kendini bu yöne çevirmeye karar verdi. Kompleksli insanlardan hiç hoşlanmıyor ve karşı cinste aradığı en önemli şey kafa yapılarının uyuşması.

Yaptığı bir röportajda, "Modellik benim 4 yıldır profesyonel olarak ve çok severek yaptığım bir meslek. Yan branş olarak müşteri ilişkileri görevi de yapıyorum bir şirkette. Şimdi çok yeni bir branş olarak da oyunculuk yapmaya başlıyorum. Kendimi her hangi bir şekilde konumlandırmak değil fakat ben tabi ki profesyonellik gereği yapılan işe çok odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Dikkatimi bu sıra oyunculuğa ve eğitimime veriyorum" demiş.

Cansu Melis Karakuş, Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Büşra Develi, Mehmet Günsür, Özge Özpirinçci gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ve Türkiye'nin ilk online dizisi olan Fi Dizisinde de rol aldı.

 

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