        Haberler Dünyadan Cardi B dördüncü çocuğunun ilk fotoğrafını paylaştı

        Cardi B dördüncü çocuğunun ilk fotoğrafını paylaştı

        Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, iki hafta önce dünyaya getirdiği dördüncü çocuğunun ilk fotoğraflarını yayınladı

        Giriş: 20.11.2025 - 16:47 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:47
        Bebeğinin yüzünü gösterdi
        Artık dört çocuk annesi olan Cardi B, yeni doğan bebeğinin ilk fotoğrafını paylaştı. 33 yaşındaki rap müzik yıldızı, 31 yaşındaki Amerikan futbolu oyuncusu Stefon Diggs ile birlikteliğinden dünyaya gelen bebeğinin 4 Kasım'da doğduğunu mesajında belirtti.

        Grammy ödüllü şarkıcı Cardi B, meslektaşı Offset ile 6 yıllık evliliğini hamileyken bitirdikten sonra, Eylül 2024'te üçüncü çocuğunu kucağına almıştı.

        Geçtiğimiz haziran ayında Stefon Diggs ile ilişkisini doğrulayan şarkıcı, eylül ayında bebek beklediklerini açıklamıştı.

        Cardi B'nin eski eşi Offset'ten üç çocuğu var
        Cardi B'nin eski eşi Offset'ten üç çocuğu var

        Blossom ve Kulture adında kızları ve Wave adında bir oğlu olan Cardi B, erkek bebek olduğu bilinen dördüncü çocuğunun adını henüz açıklamadı.

        Cardi B, Amerikan futbolcusu Stefon Diggs'le ilişki yaşıyor
        Cardi B, Amerikan futbolcusu Stefon Diggs'le ilişki yaşıyor
