Cardi B dördüncü çocuğunun ilk fotoğrafını paylaştı

Artık dört çocuk annesi olan Cardi B, yeni doğan bebeğinin ilk fotoğrafını paylaştı. 33 yaşındaki rap müzik yıldızı, 31 yaşındaki Amerikan futbolu oyuncusu Stefon Diggs ile birlikteliğinden dünyaya gelen bebeğinin 4 Kasım'da doğduğunu mesajında belirtti.

Grammy ödüllü şarkıcı Cardi B, meslektaşı Offset ile 6 yıllık evliliğini hamileyken bitirdikten sonra, Eylül 2024'te üçüncü çocuğunu kucağına almıştı.

REKLAM

Geçtiğimiz haziran ayında Stefon Diggs ile ilişkisini doğrulayan şarkıcı, eylül ayında bebek beklediklerini açıklamıştı.

Cardi B'nin eski eşi Offset'ten üç çocuğu var

Blossom ve Kulture adında kızları ve Wave adında bir oğlu olan Cardi B, erkek bebek olduğu bilinen dördüncü çocuğunun adını henüz açıklamadı.

Cardi B, Amerikan futbolcusu Stefon Diggs'le ilişki yaşıyor