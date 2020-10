Magazin gündeminden adı eksilmeyenden biri de Cardi B. Türk dizilerine duyduğu hayranlıkla bilinen Cardi B., Instagram hesabından yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı. Yaptığı hatayla magazine oturan Cardi B. kimdir? Cardi B. kaç yaşında ve nereli? Cardi B. gerçek adı ne?

CARDİ B. KİMDİR?

Belcalis Almanzar, bilindiği sahne adı ile Cardi B, 11 Ekim 1992 doğumlu Grammy ödüllü rapçi.

Bronx, New York'ta dünyaya gelen Cardi B, 19 yaşında striptiz yapmaya başladı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adını duyurdu. 2015 yılında kadrosuna katıldığı VH1 reality şovu Love & Hip Hop: New York ile tanınırlığını artırdı. 2016 yılında çıkardığı ilk mixtape'i Gangsta Bitch Music, Vol. 1 ile müzik kariyerine adım attı. Şubat 2017'de Atlantic Records ile kontrat yaptı. İlk teklisi "Bodak Yellow"un Billboard Hot 100 listesinde zirveye yerleşmesiyle Lauryn Hill'in (1998) ardından solo bir şarkıyla bunu başaran ikinci kadın rap sanatçısı oldu.

2017 yılında G-Eazy'ye eşlik ettiği "No Limit" ve Migos'a eşlik ettiği "MotorSport" single'ları ile listelerde üst sıralarda yer almayı sürdürdü. İkinci teklisi "Bartier Cardi"nin ardından 2018 yılı başında "Finesse" remiksinde Bruno Mars'a eşlik etti. Bu arada, "Bodak Yellow" ile iki dalda Grammy Ödülü'ne aday gösterildi. Cardi B, Nisan 2018'de Invasion of Privacy adını taşıyan ilk stüdyo albümünü yayınladı. Chance the Rapper, YG, Kehlani ve SZA gibi isimlerle ortak çalışmaların yer aldığı albüm, Billboard 200 listesine bir numaradan girdi.