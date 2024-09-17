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        Haberler Dünyadan Cardi B lohusalığının 8'inci gününde spor salonuna koştu - Magazin haberleri

        Cardi B lohusalığının 8'inci gününde spor salonuna koştu

        Henüz 8 gün önce üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Cardi B, spor yapmaya başladığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 14:42 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:43
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        Cardi B, üçüncü çocuğunu dünyaya getireli henüz bir hafta oldu. Ünlü rap şarkıcısı, lohusalığının sekizinci gününde, soluğu spor salonunda aldı.

        Eşi Offset'e boşanma davası açtığını açıklamasından hemen sonra üçüncü bebeğini beklediğini duyuran 31 yaşındaki rapçi, doğumun ardından spor yapmaya başladığını sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

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        30 dakikalık egzersiz yaptığını söyleyen Cardi B, sadece kardiyo çalıştığını, ağırlık kaldırmadığını ve gelecek haftaya kadar da kaldırmayacağını belirtti. Grammy ödüllü şarkıcı, gelecek haftadan itibaren spor eğitmeni eşliğinde çalışmaya başlayacağını da söyledi.

        Cardi B, spor salonu videosunda "Hanımlar unutmayın, bu benim üçüncü bebeğim. İlk iki bebeğimle ilk hafta hâlâ yatakta dinleniyordum" açıklamasını yaptı.

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        Cardi B, üçüncü çocuğunun doğum haberini, 13 Eylül'de verdi. Hastane odasından fotoğraflar paylaşan ünlü şarkıcının yanında boşanma aşamasında olduğu eşi Offset de vardı.

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        Cardi B, ağustosun başında, 6 yıllık evliliğin ardından 32 yaşındaki eşi Offset'e boşanma davası açtığını, bir gün sonra da üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu. Şarkıcı, büyüyen karnını gösterdiği fotoğrafını; "Her sonla birlikte yeni bir başlangıç ​​gelir" notuyla paylaşmıştı.

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        Cardi B, Offset ile bir dargın bir barışık ilişki yaşadı. Eylül 2017'de evlenen çiftin ayrlıkları, hep Offset'in sadakatsizlik iddiasının bir sonucuydu. 2018'de ayrılacaklarını duyurdular ve barıştıktan sonra Cardi B, Eylül 2020'de boşanma davası açtı ancak daha sonra boşanmayı iptal ettiler.

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        Cardi B, Aralık 2023'te de ayrıldıklarını duyurdu. Ardından mayıs ayında Offset, verdiği bir röportajda, Cardi B ile ilişkilerinin iyi olduğunu söyledi.

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        Cardi B ile Offset'in yeni doğan bebeklerinin yanı sıra 6 yaşında Kulture adında bir kızı ve 2,5 yaşında Wave adında bir oğlu bulunuyor.

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        Offset'in önceki ilişkilerinden 14 yaşında Jordan ve 8 yaşında Kody ile 9 yaşında Kalea Marie adında üç çocuğu daha bulunuyor.

        #Cardi B
        #Offset
        #bebek
        #doğum
        #lohusa
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