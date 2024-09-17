Cardi B lohusalığının 8'inci gününde spor salonuna koştu

30 dakikalık egzersiz yaptığını söyleyen Cardi B, sadece kardiyo çalıştığını, ağırlık kaldırmadığını ve gelecek haftaya kadar da kaldırmayacağını belirtti. Grammy ödüllü şarkıcı, gelecek haftadan itibaren spor eğitmeni eşliğinde çalışmaya başlayacağını da söyledi.

Cardi B, spor salonu videosunda "Hanımlar unutmayın, bu benim üçüncü bebeğim. İlk iki bebeğimle ilk hafta hâlâ yatakta dinleniyordum" açıklamasını yaptı.