Premier Lig'in 35. haftasında Liverpool, Cardiff City'ye konuk oldu. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 57. dakikada Wijnaldum, Liverpool'u öne geçirdi. 81'de Milner, penaltıdan attığı golle skoru belirledi: 2-0.
Bu sonuçla Liverpool puanını 88'e yükselterek Manchester City'nin önünde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Cardiff ise 31 puanla 18. sırada yer aldı.
Liverpool, ligde üst üste 6. galibiyetini almayı başardı.
GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Everton: 4 - Manchester United: 0
Arsenal: 2 - Crystal Palace: 3
YORUMLAR
Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!