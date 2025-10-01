Caretta caretta Tuba ikinci dünya turunda 7 bin kilometre katetti

DEKAMER'in, TUI Care Vakfı desteğiyle 28 Ağustos 2019'da uydu takip cihazı takarak denize bıraktığı ve Tuba adı verilen 25-30 yaşlarındaki caretta caretta, Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu.

İztuzu Plajı'ndan bırakıldıktan sonra 2 ayını Marmaris açıklarında geçiren, daha sonra yaklaşık 1 ayda Yunanistan'a ulaşan Tuba, Malta, İtalya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan kıyıları ile Adriyatik'e kadar uzanarak yaklaşık 25 bin kilometre katetti.

Göç, beslenme ve kışlak alanlarının belirlenmesi için izlenen Tuba'nın yönünü nasıl tayin ettiği, yerin manyetiğinden ve akıntının yönünden nasıl etkilendiği gibi faktörler takip edildi.

Takip cihazındaki pilin bitmesi nedeniyle 3 ay sinyal alınamayan caretta carettanın, bu yıl mayısta yeniden İztuzu'na dönmesi sevinçle karşılandı.

Uzmanlar için beklentilerin ötesinde veri sağladığı belirtilen Tuba, en uzun süreyle izlenen kaplumbağa oldu.

İKİNCİ TAKİP CİHAZI TAKILDI

Yuvalama için yeniden gelen Tuba, 9 Ağustos'ta düzenlenen törenle ikinci kez cihaz takılarak mavi sulara salındı.