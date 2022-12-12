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Merkez Bankası ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Buna göre cari açık ekimde 359 milyon dolar oldu. Beklenti ekimde açığın 1.6 milyar dolar gelmesi yönündeydi.

Yılın ilk 10 ayında cari açık 38 milyar 176 milyon dolara ulaştı. Cari açık ilk 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.854 yükseldi.

TCMB verilerine göre ekim ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 702 milyon dolar oldu. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5 milyar 184 milyon dolara ulaştı.

Yılın ilk 10 ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 43 milyar 41 milyon dolar fazla verdi.

NET HATA NOKSAN 660 MİLYON DOLAR

Ekim ayında net hata ve noksan kaleminde 660 milyon dolar giriş yaşanırken, 10 aylık toplam giriş 20 milyar 970 milyon dolara çıktı. Geçen yılın ilk 10 ayında bu kalem 9 milyar 705 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

Ekim ayında portföy yatırımlarında 302 milyon dolar tutarında net giriş kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 417 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 125 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.