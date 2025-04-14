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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cari açıkta artış - İş-Yaşam Haberleri

        Cari açıkta artış

        Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubatta 4 milyar 405 milyon dolar açık verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 10:08 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:48
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        Cari açıkta artış
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Şubat 2025'te cari işlemler hesabı 4 milyar 405 milyon dolar açık verdi.

        Ocak ayı için daha önce 3.8 milyar dolar olarak açıklanan açık da 4 milyar dolara revize edildi. Geçen yılın Şubat ayında ise cari açık 3.3 milyar dolar olmuştu.

        Bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 158 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, şubatta 5 milyar 730 milyon dolar oldu.

        Yıllıklandırılmış verilere göre, şubat ayında cari açık yaklaşık 12,8 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 58,8 milyar dolar açık verdi.

        Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 62 milyar dolar ve 246 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesinde ise 16,4 milyar dolarlık açık oluştu.

        Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler şubatta 2 milyar 453 milyon dolar olurken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 167 milyon dolar ve 2 milyar 6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        şubat ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,8 milyar dolar, net portföy yatırımları 15,2 milyar dolar, krediler 37,7 milyar dolar ve ticari krediler 400 milyon dolar katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 13,4 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 16,5 milyar dolar oldu.

        Şubatta doğrudan yatırımlar kaynaklı 11 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 2 milyar 566 milyon dolarlık net giriş oldu. Yurt dışı yerleşiklerin toplam doğrudan yatırımları 561 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 550 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşikler yurt dışında 190 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşikler ise Türkiye'de 134 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptı.

        Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 25 milyon dolar ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) piyasasında 675 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

        Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin genel hükümet, bankalar ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 1 milyar 471 milyon dolar, 296 milyon dolar ve 282 milyon dolar net alış gerçekleşti.

        Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve genel hükümet sırasıyla 900 milyon dolar ve 120 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler 969 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

        Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 1 milyar 583 milyon dolar net azalış ve yabancı para cinsinden 775 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 808 milyon dolar net azalış kaydetti.

        Resmi rezervlerde bu ay 2 milyar 899 milyon dolar net azalış oldu. Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

        2025 Şubat 2025 Ocak-Şubat
        CARİ İŞLEMLER HESABI -4.405 -8.407
        İhracat 21.196 42.303
        İthalat 26.926 53.747
        Mal Dengesi -5.730 -11.444
        Hizmet Gelirleri 6.348 13.870
        Hizmet Giderleri 3.895 8.349
        Mal ve Hizmet Dengesi -3.277 -5.923
        Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 678 1.767
        Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 1.838 4.145
        Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -4.437 -8.301
        İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 32 -106
        SERMAYE HESABI -33 15
        FİNANS HESABI -2.611 -14.472
        Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 550 1.460
        Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 561 1.996
        Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 210 383
        Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 2.776 5.380
        Hisse Senetleri 25 37
        Borç Senetleri 2.751 5.343
        Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -354 5
        Merkez Bankası 0 0
        Genel Hükümet 3 3
        Bankalar 260 1.187
        Diğer Sektörler -617 -1.185
        Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu -320 8.944
        Merkez Bankası 16 -3.454
        Genel Hükümet -120 27
        Bankalar -1.870 10.231
        Diğer Sektörler 1.654 2.140
        Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -1.827 6.080
        NET HATA VE NOKSAN -1.072 -2.549
        GENEL DENGE 2.899 -3.531
        REZERV VARLIKLAR -2.899 3.531
        Resmi Rezervler -2.899 3.531
        Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0
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