        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Carlo Holse: Önemli bir maçtan galibiyetle ayrıldık - Futbol Haberleri

        Carlo Holse: Önemli bir maçtan galibiyetle ayrıldık

        Samsunspor'un oyuncularından Carlo Holse, Konferans Ligi'ndeki 3-0'lık Dynamo Kiev galibiyetinin ardından, "Önemli bir maçtan galibiyetle ayrıldık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 01:01 Güncelleme: 24.10.2025 - 01:01
        "Önemli bir maçtan galibiyetle ayrıldık"
        UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Ukrayna ekibi Dynamo Kiev'i 3-0 yenen temsilcimiz Samsunspor'un oyuncularından Carlo Holse, galibiyeti değerlendirdi.

        "ZOR BİR HAFTA, 3 GÜNDE BİR MAÇ OYNUYORUZ"

        Fikstürün yoğunluğunu vurgulayan Holse, "Çok iyi hissediyorum. Takım halinde çok iyi performans gösterdik. Zor bir hafta. 3 günde bir maç oynuyoruz. Bu anlamda iyi bir başlangıç yaptık. Pazartesi günü lig maçımız var. Onu da kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

        "ÖNEMLİ BİR MAÇTAN GALİBİYETLE AYRILDIK"

        Hedeflerine maç maç bakmaları gerektiğini söyleyen Holse, "Bugün çok iyi performans gösterdik. Önemli bir maçtan galibiyetle ayrıldık. Çok iyi başlangıç yaptık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Maç maç gitmeliyiz. Daha sonrasında oynayacağız çok önemli bir karşılaşma var. Daha sonrasında nereye kadar gidebiliriz ona bakacağız." dedi.

