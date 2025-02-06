Carlos Cuesta nasıl bir oyuncu?

Victor Nelsson'un ayrılığı sonrası stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Genk forması giyen Carlos Cuesta'yı 8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

25 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda sarı-kırmızılılarda kariyerini sürdüren Davinson Sanchez'in de milli takımdan takım arkadaşı...

"Cuesta, 2019'dan beri KRC Genk'te ve takıma katıldığı gibi ilk 11’de yer buldu, hatta zamanla takımın ikinci kaptanı oldu. Ancak bu sezon ilk 11’deki yerini kaybetti. Yeni teknik direktör Thorsten Fink, Sint-Truiden'den birlikte geldiği ve Belçika Milli Takımı’na yükselen Matte Smets’i ve son aylarda büyük gelişim gösteren Mujaid Sadick’i tercih ediyor.

Bireysel olarak Cuesta, ikili mücadelelerde güçlü (son kırmızı kartını 4 yıl önce gördü), sakin kalan ve pozisyon bilgisiyle birçok hatayı telafi edebilen bir oyuncu. Ancak bir stoper için oldukça kısa (1.79 m) olduğu için hava toplarında zaman zaman yetersiz kalabiliyor. Ayrıca, oldukça sakin bir karaktere sahip olduğu için sahada liderlik yapan, takım arkadaşlarını yönlendiren bir oyuncu değil. Son yıllarda kendisiyle özellikle Serie A ekipleri ilgilendi, ancak hiçbir kulüp transferi tamamlamak için yeterince ısrarcı olmadı" şeklinde konuştu.

Kolombiya Milli Takımı’nda Davinson Sanchez’in partneri olan Cuesta, 21 kez Kolombiya Milli Takımı formasını giydi.