Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 11. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kadir’in, Aylin’in yakın zamanda Veli’yle görüştüklerini ağzından kaçırmasıyla Zeynep’in kendisine yalan söylediğini anladığı tanıtımda, Kadir ve Zeynep’i büyük bir krizin beklediği görülüyor. Tüm hızıyla devam eden Kerem-Cemre aşkının, Meral’in tehdidi altında olduğunun anlaşıldığı tanıtımda, Adalı ve Veli bir kez daha karşı karşıya geliyor ve bu kez yumruklar konuşuyor. Adalı ve Veli, Zeynep ve Kadir arasında şimdi neler yaşanacak soruları ise merak uyandırıyor.
ÇARPIŞMA 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ÇARPIŞMA’NIN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 10. bölümünde; Veli, Zeynep’e telefonla ulaştı ve onunla görüşmek istediğini söyledi. Veli, Zeynep’e Kadir’in babasının da yaşadığını söyledi. Zeynep, Aylin’le birlikte Veli’yle buluştu. Zeynep, Veli’den Kadir’in babasının da Kadir’i öldü bildiğini öğrendi. Asiye habersizce Selim’in ofisine geldi ve Zeynep’in odasına gitti. Asiye, Zeynep’e Veli’yi tanıyıp tanımadığını sordu. Selim, Veli’ye haber verdi. Veli gelene kadar Asiye, Zeynep’e Veli’nin onu nasıl bulduğunu anlattı. Zeynep, Asiye’nin Kadir’in annesi olduğunu anladı. Meltem’i öldüren Adem, defin sonrasında mezarlığa gitti. Önce Meltem’in sonra da Veli’nin kardeşi Pınar’ın mezarlarına çiçek bıraktı. Adalı bu anları gördü. Pınar’ın mezarına giden Kadir, Pınar Cevher ismini görünce Adem’in Veli’nin ikinci muhbiri olduğunu anladı. Cemre’den Adem’in Veli’yi cezaevinde ziyaret edip etmediğini araştırmasını isteyen Adalı, aradığı cevabı aldı ve Adem’in muhbir olduğundan emin oldu. Mahallenin bir çocuğundan Yakup ile Cemil’in silah satın aldıklarını öğrenen Adalı, bu ikiliyi takibe aldı. Veli için soyguna gelen Yakup ile Cemil’e Adem de güvenlik desteği verdi. Paraları alıp çıktıkları sırada karşılarında Kadir’i gördüler. Adem, Kadir’e ateş etti ve fırsattan istifade her biri, bir yana kaçtı. Kadir, Adem’in peşine düştü. Adem bir binaya girdi. Kadir onu köşeye sıkıştırdığını düşünürken bölüm finalinde, Adem ansızın ortaya çıktı ve silahını Kadir’in başına dayadı. Ve birden bir el silah sesi duyuldu…
ÇARPIŞMA 10. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.
‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
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