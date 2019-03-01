Çarpışma'da beklenmedik gelişmeler yaşandı

Ay Yapım’ın, Show TV’de Perşembe akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan 12. bölümü de heyecan dolu anlara ve beklenmedik gelişmelere sahne oldu. Kadir’in Gürcü’yle işbirliği yapıp sonunda Veli’yi yakaladığı ancak Zeynep şikayetini geri çektiği için Veli’nin kısa sürede serbest kaldığı, Kadir’in bu nedenle ağır sözler sarf edip Zeynep’i yaraladığı, bölüm finalinde de; Kadir’in, yıllardır özlemini çektiği annesi Asiye’yi bulduğu bölümü, ‘Çarpışma’ tutkunları yine nefes nefese izledi.

ÇARPIŞMA #CANSIZKİM DEDİ!

‘Çarpışma’, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve bu hafta da zirvede yer aldı. Diziyle ilgili 48 bin tweet atıldı. ‘Çarpışma’ #cansızkim etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 10 saat 55 dakika, dünyada ise 3 saat 30 dakika, #çarpışma etiketi ise 7 saat 30 dakika Türkiye'de TT listesinde kaldı. Dizi gece boyunca, #cansızkim, #çarpışma, #CemKer, Veli Cevher ve Onur Saylak olmak üzere 5 etiket ile TT listesinde yer aldı. ‘Çarpışma’, 12. bölümüyle; ABC1’de yüzde 5.37 rating ve yüzde 11.44 izlenme payı, AB’de yüzde 5.54 rating ve yüzde 12.93 izlenme payı, Total’de ise yüzde 3.59 rating ve yüzde 7.92 izlenme payı elde etti.

ZEYNEP, CANSIZ’IN KADİR’İN BABASI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ!

Zeynep, Kadir için Veli’yle buluşmaya devam etti. Veli ona bu kez Cansız’ın Kadir’in babası olduğu bilgisini verdi. Zeynep’in Kadir’e annesini vermesi teklifini de, kendisi hakkındaki şikayetlerini geri çekmesi ve Kadir’den vazgeçmesi şartı ile kabul etti. Zeynep, Kadir’i annesine kavuşturmakla, ondan vazgeçmek arasında büyük bir ikilemde kaldı.

KADİR, VELİ’Yİ SONUNDA YAKALADI!

Kadir, Gürcü’ye ulaştı ve ona parasını çalanın Veli olduğunu söyledi. Gürcü, Veli’nin gizli mekanını bastı, onu etkisiz hale getirdi ve Kadir’e teslim etti. Kadir, yaptıklarının hesabını sormak ve Cansız’ın yerini öğrenmek için Veli’yi ilk etapta emniyete götürmedi. Kadir’i polise teslim etmeye ise daha sonra halen Veli’ye çalıştığı anlaşılan Adem ikna etti. Bu sırada Kadir, Veli’den kendisi ve annesi hakkında öğrendikleriyle bir kez daha duygusal bir yıkım yaşadı. Kadir sonrasında Veli’yi emniyete getirdi.

VELİ SERBEST KALDI!

Kadir, Veli’nin hapse gireceğini düşünürken, Zeynep şikayetlerini geri çektiği için kısa süre içinde serbest kalacağını öğrenince şoke oldu. Öfkeyle eve gelen Kadir, Zeynep’in şikayetini annesini bulması için çektiğini söylemesine rağmen, sözleriyle onu incitti. Kadir’in Veli’yi cezaevine göndermek için şikayetçi olmalarını istediği Cemre ve Serpil de, Kerem’e zarar geleceği kaygısıyla ona kapıyı kapattı. Bunun üzerine Veli, emniyete geldikten kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

KADİR ANNESİ ASİYE’Yİ BULDU!

Zeynep şikayetini çektiği için serbest kalan Veli, Zeynep’e verdiği sözü tuttu ve Asiye’nin adresini bir kağıda yazdı. Haydar adresi Kadir’e verdi. Kadir, annesi Asiye’nin evini buldu. Kapıyı Asiye’nin yardımcısı Bahar açtı. Daha önce Veli’den gerçek isminin Yusuf olduğunu öğrenen Kadir, Bahar’a, ev sahibine oğlu Yusuf’un geldiğini söylemesini istedi. Kadir ürkek adımlarla eve girdi ve anne – oğul yıllar sonra ilk kez karşı karşıya geldi. Evladını terk etmek zorunda kaldığı günden bu yana, bu anın hayaliyle yaşayan Asiye’nin Kadir’i görünce gözlerinden yaş, dudaklarından ise ‘Oğlum’ sözü döküldü.

YENİ BÖLÜMDE MERAK EDİLEN SORULAR YANIT BULACAK!

Kadir ile Asiye arasında neler yaşanacak, neler konuşulacak? Adalı, Cansız’ı bulup, intikamını alabilecek mi? Kadir ve Zeynep’in arası düzelecek mi? Zeynep, Veli’den artık uzaklaşabilecek mi? Kadir, Cansız’ın babası olduğunu öğrenecek mi? Kerem ve Cemre aşkı bitecek mi? Tüm bu sorular ve daha fazlası yeni bölümde yanıt bulacak. Heyecanın daha da artacağı ve yine nefes nefese izlenecek yeni bölümde, birbirinde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle 7 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!