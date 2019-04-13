Aksaray’da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan kadın sürücü kaza sonrası sinir krizi geçirerek ağır hasar alan arabası için ağladı. Ağır yaralı yaya hastaneye kaldırılırken, kadın sürücü, "Arabam ne hale geldi" diye gözyaşı döktü.

Kaza, Aksaray Hacılar Harmanı Mahallesi Otogar Yan Yol Terminal Kavşağında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Menşure Nur Y. (23) idaresindeki otomobil, otogara yolcu bıraktıktan sonra yolun karşısındaki otomobiline gitmek isteyen Ayşe A.'ya (45) çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayşe A.'nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AKILALMAZ TEPKİ

Yayaya çarpan sürücü kazanın ardından gözyaşlarına boğuldu. Kazanın şokunu üzerinden atamayan sürücü Menşure Nur Y., bir süre sonra olay yerine gelen babasına ağır hasar alan arabasını göstererek, "Arabamı ne hale getirdi baba ya" diye ağlamaya devam etti. Kadın sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürülürken aynı sözleri polislere de söyleyerek, "Arabam ne hale geldi" dedi.