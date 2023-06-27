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Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da KORKUNÇ CİNAYET! Çarşaf giyip balkondan girdiği evde annesini öldürdü! - Haberler
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Annesini öldüren şüpheli, eve çarşaf giyerek balkondan girmiş

Başkent Ankara'da evlat vahşeti yaşandı. Olayda aralarında miras medeniyle tartışma çıkan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan S. Yağmur, çarşaf giyerek balkondan girdiği evde annesini öldürdü. Zanlı kısa bir süre sonra yakalandı

Ankara'da KORKUNÇ CİNAYET! Çarşaf giyip balkondan girdiği evde annesini öldürdü! - Haberler
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DHA

Ankara'nın Sincan ilçesinde annesi Zeliha Yağmur'u (53) bıçaklayarak öldüren S. Yağmur'un (27), hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için eve çarşaf giyerek balkondan girdiği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre gözaltında sorgusu süren S. Yağmur, annesiyle aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğunu söyledi.

S. Yağmur, dün akşam saatlerinde 3 katlı binanın giriş katında yalnız yaşayan annesi Zeliha Yağmur'un evine balkondan girdi. Anne ve oğlu arasında tartışma çıktı. S. Yağmur, yanında getirdiği bıçakla annesini bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zeliha Yağmur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Zeliha Yağmur'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.

S. Yağmur, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette sorgusu süren S. Yağmur'un, daha önce miras anlaşmazlığı nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldıran annesinin evine tanınmamak için çarşaf giyip, balkondan girdiği öğrenildi. S. Yağmur, emniyetteki ilk ifadesinde, annesiyle aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğunu, yine bu yüzden tartıştıklarını söyledi.

Zeliha Yağmur'un komşusu Sadık Cerit, anne ve oğlunun ayrı yaşadığını, daha önce de aralarında sorunlar olduğunu söyleyerek, "Oğlunun uzaklaştırması vardı. Annesine bir şey yapmasın diye taşınırken yanında durmuştuk" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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