        Haberler Gündem "Casperlar" soruşturmasında 17 zanlıya tutuklama talebi

        "Casperlar" soruşturmasında 17 zanlıya tutuklama talebi

        Kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9'u polis, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru ve 1'i müstafi polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 20:22
        "Casperlar" soruşturmasında 17 zanlıya tutuklama talebi

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

        Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Zanlıların, hakimlikteki işlemleri sürüyor.

        Bu arada, haklarında tutuklama talep edilen şüphelilerden 2'sinin cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan, yurt dışında bulunan ve dün ülkeye giriş yapmasının ardından gözaltına alınan 1 şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        NE OLMUŞTU?

        Başsavcılıktan 19 Şubat'ta yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla elde edilen dijital materyallerin incelendiği belirtilmişti. İnceleme neticesinde örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği, bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmada, örgütün idareci ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden "suç, aranma, araç, yakalama kaydı" gibi sorgulamalarla bilgi aldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen, 9'u polis memuru, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru, 1'i müstafi polis memuru olmak üzere toplamda 17 şüpheli hakkında 19 Şubat tarihinde gözaltı, İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak illerinde belirlenen adreslerinde arama ve el koyma talimatı verilmiştir." ifadelerine yer verilmişti. Bu arada, soruşturmanın 19 şüpheliye yönelik olduğu, bunlardan 2'sinin cezaevinde, 1'inin ise yurt dışında bulunduğu öğrenilmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        İftar saatinde silahlı saldırı

        Çorum'da iftar saatinde bir restorana giren kimliği belirsiz şüpheli, işletme sahibine "U.T.'nin selamı var" diyerek 5 el ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, panik anları güvenlik kamerasına yansıdı; polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        "ABD, İran ile müzakere yapmaya hazır"
        "ABD, İran ile müzakere yapmaya hazır"
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?