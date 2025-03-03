Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çat Barajı'nın bir bölümü dondu! | Son dakika haberleri

        Çat Barajı'nın bir bölümü dondu!

        Adıyaman'da yüzen adaların da yer aldığı Çat Barajı'nın bir bölümü soğuk havanın etkisiyle dondu. Yüzeyi donan gölde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:51 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çat Barajı'nın bir bölümü dondu!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde içerisinde yüzen adaların yer aldığı, dünyada eşine az rastlanan Çat Barajı, soğuk havanın etkisiyle dondu.

        İHA'nın haberine göre rüzgar ve değişken su seviyesinin etkisiyle sürekli yer değiştiren ve dünyada benzerine çok az rastlanan yüzen adaların yer aldığı Çelikhan Çat Barajı’nın bir kısmı buz tuttu.

        Yazın yeşil bitki örtüsüyle turistlerin ilgi odağı olan Çat Barajı'nın bazı kısımları buz kesti. Kıyıya vuran yüzen adalar kardan dolayı beyaza bürünürken, gölün kıyıya yakın bölgeleri soğuk hava nedeniyle dondu.

        Yüzeyi donan gölde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Enflasyonu süt körükledi
        Enflasyonu süt körükledi
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Küçük ve zehirli! Akrebe soyadını verdi
        Küçük ve zehirli! Akrebe soyadını verdi
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        3 eşsiz eser keşfedildi
        3 eşsiz eser keşfedildi
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"