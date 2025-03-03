Çat Barajı'nın bir bölümü dondu!

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde içerisinde yüzen adaların yer aldığı, dünyada eşine az rastlanan Çat Barajı, soğuk havanın etkisiyle dondu.

İHA'nın haberine göre rüzgar ve değişken su seviyesinin etkisiyle sürekli yer değiştiren ve dünyada benzerine çok az rastlanan yüzen adaların yer aldığı Çelikhan Çat Barajı’nın bir kısmı buz tuttu.

Yazın yeşil bitki örtüsüyle turistlerin ilgi odağı olan Çat Barajı'nın bazı kısımları buz kesti. Kıyıya vuran yüzen adalar kardan dolayı beyaza bürünürken, gölün kıyıya yakın bölgeleri soğuk hava nedeniyle dondu.

Yüzeyi donan gölde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.