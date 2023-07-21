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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çatalca'da buğday tarlasındaki yangın söndürüldü

        Çatalca'da buğday tarlasındaki yangın söndürüldü

        İstanbul Çatalca'da buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevlere müdahale eden ekipler yangını, 3 saatlik çalışma sonucu ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 02:02
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        Çatalca'da buğday tarlasında yangın
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        Çatalca'da buğday tarlasında çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangının ormanlık araziye ve yerleşim yerlerine sıçramaması için vatandaşlar, Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı ekipler yoğun çaba sarf etti.

        DHA'nın haberine göre; yangın, dün saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Akalan Mahallesi, Fındık Sokak üzerinde bulunan sürülmüş buğday tarlasında çıktı. Rüzgârın da etkisiyle diğer tarlalara sıçrayan yangın, ormanlık alan ve yerleşim yerlerine doğru ilerledi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Jandarma ekipleri ve iş makinaları sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul
        #çatalca
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