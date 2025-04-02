Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'na soruşturma

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda yer alan ve İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddiaları içeren haberler üzerine Başkanlığımız tarafından konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.