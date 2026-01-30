Catherine O'Hara, 71 yaşında hayatını kaybetti
'Evde Tek Başına' adlı film serisinin yıldızı Kanadalı aktris Catherine O'Hara, 71 yaşında hayatını kaybetti
Giriş: 30.01.2026 - 23:13 Güncelleme: 31.01.2026 - 00:03
'Schitt's Creek', 'Evde Tek Başına' ve 'Günün En İyisi' gibi yapımlarla geniş kitlelerce tanınan Kanadalı oyuncu Catherine O'Hara, 71 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncunun menajeri, 30 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada Catherine O'Hara'nın vefatını doğruladı.'Evde Tek Başına'
Fotoğraflar: Avalon
