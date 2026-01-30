Habertürk
Habertürk
        Catherine O'Hara, 71 yaşında hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Catherine O'Hara, 71 yaşında hayatını kaybetti

        'Evde Tek Başına' adlı film serisinin yıldızı Kanadalı aktris Catherine O'Hara, 71 yaşında hayatını kaybetti

        Giriş: 30.01.2026 - 23:13 Güncelleme: 31.01.2026 - 00:03
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        'Schitt's Creek', 'Evde Tek Başına' ve 'Günün En İyisi' gibi yapımlarla geniş kitlelerce tanınan Kanadalı oyuncu Catherine O'Hara, 71 yaşında hayatını kaybetti.

        Ünlü oyuncunun menajeri, 30 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada Catherine O'Hara'nın vefatını doğruladı.

        'Evde Tek Başına'
        'Evde Tek Başına'

        Fotoğraflar: Avalon

        #Catherine OHara
