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Tamir için çıktığı çatıdan düşen Atilla öğretmenden acı haber

Trabzon'un Maçka ilçesinde, geçen salı günü onarmak için çıktığı çatıdan düşen öğretmen Atilla Gümüş ağır yaralandı. Beyin ameliyatı geçiren Atilla öğretmen, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti

Çatıdan düşen Atilla öğretmenden acı haber
HABERTURK.COM

Trabzon'da onarmak için çıktığı çatıdan düşen öğretmen Atilla Gümüş, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Yomra İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Atilla Gümüş, 22 Eylül Salı günü Maçka'daki evinin çatısını çıktı. Çatıyı onarmak isteyen öğretmen Gümüş, dengesini kaybederek düştü. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Atilla Gümüş, beyin ameliyatı geçirdi.

Gümüş, önceki gün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. 16 Temmuz 2020 tarihinde babasını kaybeden genç öğretmenin kaza sonucu ölümü yakınlarını hüzne boğdu. Talihsiz öğretmenin cenazesi Maçka ilçesine bağlı Atasu Çayırlar’daki Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan, yaşanan acı olayın ardından arıza yapan ambulansın olay yerine geç geldiği iddia edildi.

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