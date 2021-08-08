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Çatışma filmi oyuncuları kimler? Çatışma filmi konusu nedir? Çatışma filmi nerede çekildi?

Çatışma filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. 2018 yılı Amerikan aksiyon filminin başrolünde birçok başarılı isim yer alıyor. Filmin izleyicileri 'Çatışma filmi nerede çekildi?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Çatışma filmi oyuncuları ve konusu

Çatışma filmi oyuncuları kimler? Çatışma filmi konusu nedir? Çatışma filmi nerede çekildi?

Çatışma filmi oyuncuları kimler? Çatışma filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrolünde Bruce Wills, Olivia Culpo ve Frank Grillo yer alan film araştırılıyor. İşte Çatışma filmi hakkında...

ÇATIŞMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Frank Grillo ve Bruce Willis'in başrollerini paylaştığı Reprisal, çalıştığı bankada yakın arkadaşının ölümüyle sonuçlanan bir soygun sonrası tüm bunlardan sorumlu olan suçlunun peşine düşen Jacob ve ona bu yolda yardım eden eski polis James'in mücadelesini anlatıyor.

ÇATIŞMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Nelly Karim
Hani Adel
El Sebaii Mohamed
Ahmed Abdelhamid
Hefny
Bruce Willis
Frank Grillo
Johnathon Schaech
Olivia Culpo
Natali Yura

ÇATIŞMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Otoyol köprüsünün sahnesi, Kahire'nin en büyük otoyolunda çekildi ve gerçek protestocular kameraya alındı.

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