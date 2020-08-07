Cavit Murtezaoğlu kimdir? Cavit Murtezaoğlu ölüm sebebi nedir? Merak konusu oldu. Dünyaca ünlü sanatçı Cavit Murtezaoğlu koronavirüs sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

CAVİT MURTEZOĞLU KİMDİR?

Cavit Murtezaoğlu 1962 yılında Tebriz'in Serandib Köyü'nde Ehli Hak bir ailede dünyaya geldi. Azerbaycan Bakü konservatuarından mezun olan Murtezaoğlu, caz formatıyla buluşan ve makamsal yapıya dayanan müziğini 'Caz-makam' olarak tanımlıyor.

100’ün üzerinde beste ile birlikte 'O 3 (Leyla-Mecnun)' ve 'Pir Sultan' adlı iki operete imza atan Murtezaoğlu, müzik yazımı çalışmaları içinde birçok yeni makam çeşnileri, ses dizimleri ve armoniler yarattı.

CAVİT MURTEZOĞLU ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Dünyaca ünlü İranlı sanatçı Cavit Murtezaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Murtezaoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alımıştı.