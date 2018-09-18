Çavuşoğlu açıkladı! Türkiye, İdlib'e ilave asker gönderecek!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşıyla görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Astana anlaşmasıyla 4 tane gerilimi azaltıcı bölge tespit edilmişti. Maalesef diğer bölgeler gitti. Bir tek İdlib kaldı. Göçmenlerin ya da yerinden edilmiş insanların bu bölgeyi terk etmelerini engellemek için bir çözüm bulmamız lazımdı.

İkili düzeyde hem İran hem Rusya'yla, hem de üçlü düzeyde çok çaba sarf ettik. Dün bir çözüm bulduk. İdlib'in statüsünde bir değişiklik olmayacak. Tüm insanlar yerinde kalacak. Rejimin buraya girmemesi için gerekli tedbirleri Rusya alacak. İdlib'de 15-20 kilometre derinliğinde bölgeler, ağır silahlardan arındırılmış bölge olacak. Burada muhalefet kalacak, terörist gruplar çıkartılacak. Tank gibi, roketatar gibi silahlar çıkartılacak. Rusya ve Türkiye bu bölgede müşterek devriye gezecek. Bunun için ilave asker takviyesi de yapmamız lazım. 12 gözlem noktamız da kalacak. Bu bölge radikallerden temizlenecek, halk ve ılımlı muhalefet yerinde kalacak. Bunun için bir zapt imzaladık. Burada herhangi bir tereddüt yoktur. Bunun için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

15 Ekim'de ağır silahlar çekilecek. Bu yıl sonuna kadar ticaret için önemli olan M4 ve M5 otoyolları trafiğe açılacak. Bu tüm Suriye halkı için önemlidir. Bu siyasi çözüm için çok önemlidir. Anayasa komisyonunu rejim ve muhalefet birlikte oluşturuyor."

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