Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Kültür ve Spor Bakanı Salah bin Ghanem al-Ali, Katar Milli Günü nedeniyle düzenlenen festival alanını ziyaret etti

Katar Kültür ve Spor Bakanı Salah bin Ghanem al-Ali'nin ağırladığı Bakan Çavuşoğlu'na oyuncu Cemal Hünal ile Necati Şaşmaz da eşlik etti.

Bakan Çavuşoğlu, çocuklar için hazırlanan bilim ve eğlence bölümünü ve el işi ürünlerin sergilendiği standı gezdi, Katar'ı tanıtımı için hazırlanan video ile sergi alanında yapılan gösterileri izledi.

Oyuncu Cemal Hünal da gösteri alanında bir süre ata bindi.

Katar Kültür ve Spor Bakanı Salah bin Ghanem al-Ali ve Çavuşoğlu, 2022'de Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası için hazırlanan, üzerinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin adı yazılı mozaiğe de taş yapıştırdı.

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