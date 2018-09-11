Diplomatik Kulüp'te düzenlenen toplantı, heyetler arası düzenlenen iki oturum ve çalışma yemeğinin ardından sona erdi.

Toplantı hakkında daha önce yapılan açıklamada, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda alınan kararların değerlendirilmesinin ve Avrupa-Atlantik coğrafyasındaki güncel güvenlik sınamaları hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının planlandığı belirtilmişti.

Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısının ilki 9 Haziran 2016'da Varşova'da, ikincisi 25 Ağustos 2016'da Ankara'da, üçüncüsü ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katılımıyla 25 Ağustos 2017'de Varşova'da yapılmıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Teklifimiz açık. ( İdlib'deki) Saldırılar dursun. Terör gruplarının mevcudiyetini bitirmek için birlikte çalışalım." şeklinde açıklamada bulundu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye'deki durumun herkesi ilgilendirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, bu konuda aynı fikirde olan ülkelerle çalıştıklarını kaydetti.

İdlib'e rejimin yanı sıra Rusya'nın da saldırılarının devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Teklifimiz açık. (İdlib'deki) Saldırılar dursun. Terör gruplarının mevcudiyetini bitirmek için birlikte çalışalım." dedi.

Çavuşoğlu, "Suriye'de en iyi çözüm olan 'siyasi çözüme' ulaşmada ciddi bir ilerleme kaydedemesek de rejim ve onun destekçileri askeri çözüme inanıyor. Her ne kadar Astana ve Soçi'de ciddi çaba harcadıysak da, Tahran'da katliamı önlemek için bir araya geldiysek de rejimin saldırıları devam ediyor." diye konuştu.

"Neden bu kadar çok sivili, binlerce kadın ve çocuğu öldürmek gerekiyor?" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, bu konuda birlikte bir adım atılması gerektiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, Rusya, İran, ABD, Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra Suriye'de tüm partnerlerle çalışmaya hazır olduklarını vurgulayarak, Türkiye olarak Suriye'deki durumun sona ermesi ve barışçıl bir çözümün bulunması için başta Rusya ve İran olmak üzere herkesle ikili ve üçlü olarak çalıştıklarını söyledi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Ama masum insanları, kadınları ve çocukları öldürmek (Suriye'nin) toprak bütünlüğünü sağlamanın yöntemi değil." dedi.

Çavuşoğlu, "Herkese Suriye'de rejimin saldırganlığına karşı seslerini yükseltmeleri ve barışçıl bir çözüm bulma çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

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