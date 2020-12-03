Yaklaşık olarak 2 metre boyunda ve yassı yapraklara sahip olan bu ağaç, pek çok sağlık sorunu karşısında çözüm imkanı sunmaktadır. Ağacın yapraklarının buharla damıtılmasından elde edilen çay ağacı yağı, Avrupa’da ve ABD’de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çay Ağacı Yağının Faydaları Nelerdir?

Soğuk algınlığına iyi gelir. Öksürük, bronşit, grip, nezle gibi rahatsızlıklara karşı yarar sağlar. Balgam söktürücü özelliği vardır. Soğuk algınlığında gece yatmadan göğüs kısmı yağ ile ovulursa rahat uyumayı sağlar.

Küçük kesiklerin mikrop kapmasını engeller. Kolay iyileşmesine yardım eder. Açık yaraların enfeksiyon kapmasını önler. Öncelikle kesilen kısım su ve sabun ile temizlenir. Bir çay kaşığı Hindistan Cevizi Yağı ile bir damla çay ağacı yağı karıştırılır. Yaraya sürülerek yaranın üzeri bandajla kapatılır. Yara kabuk bağlayana kadar günde bir ya da iki kez işlem tekrarlanır.

Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım eder. Vücuttaki toksinleri atmanın birçok yolu vardır. Cilt gözeneklerini açarak, vücudu nemlendirerek ya da terleyerek toksinleri atmak mümkündür. Terlemeyi sağlayarak vücuttaki toksinleri atar.

Kas ağrılarını hafifletir. Burkulma sonucu oluşan kas ağrılarında iyileşme sürecini hızlandırır.

Anti bakteriyel özellikleri vardır. İç bakteriyel enfeksiyonlara iyi gelir. Mide, kolon, bağırsak, idrar yolları ve boşaltım sisteminde bakteriyel enfeksiyon oluşumunu engeller.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı koruma sağlar. Vücudu güçlendirir.

Yaraların kolay iyileşmesini sağlar. Yaranın enfeksiyon kapmasını önler. Yara izlerinin geçmesine yardım eder.

Virüslere karşı koruma sağlar. Kabakulak, su çiçeği, kızamık gibi hastalıklarda kolay iyileşmeye yardım eder.

Kötü kokuları yok eder. Ter gibi kötü koku oluşumunu engeller. Ter kokularına karşı hindistan cevizi yağı ve karbonat ile karıştırılarak deodorant gibi kullanılabilir. Aynı zamanda ayakkabılardaki kötü koku oluşumu için limon yağı ile karıştırılarak ayakkabılara uygulanır.

Kulak enfeksiyonlarına iyi gelir. Kulakta oluşan enfeksiyonlarda ağrıyı azaltır.

Ev temizliğinde kullanılır. Antimikrobiyal özellikleri sayesinde evdeki bakteri ve mikropları yok eder. Bu etkisi için bir miktar suyun içine sirke, limon yağı ve çay ağacı yağı karıştırılır. Mutfak, lavabo, küvet temizliğinde kullanılabilir.

Evdeki küf oluşumunu yok eder. Sürekli nemli olan bölgelerdeki küf oluşumlarını temizler. Duş perdeleri, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi yağ ile temizlenebilir.

Tüberküloz tedavisinde kullanılabilir.

Gıdaların vücutta kolay emilimini sağlar.

Ateş ve sıtmaya neden olan mikropların atılmasına yardım eder.

Yaralar, kesikler, böcek ısırıkları ve arı sokmalarına karşı uygulanabilir.

Sedef hastalığı, egzama gibi cilt hastalıklarına iyi gelir. Bu etkisi için bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı, beş damla lavanta yağı ve beş damla çay ağacı yağı karıştırılır. Bu karışım egzama ya da sedef hastalığı olan bölgeye sürülür.

Siğillere karşı kullanılabilir.

Ciltteki leke görünümünü yok eder.

Ciltte kırışıklık oluşumunu azaltır.

Erken yaşlanmayı engeller.

Ciltte mantar oluşumuna iyi gelir. Özellikle ayak tırnaklarındaki mantarları yok eder.

Saç derisinin zayıflaması ve ölmesi ile oluşan kepeklenme sorunlarında çağ ağacı yağı sıkça kullanılan bir tedavi yöntemidir. Çay ağacı yağı saç dersini besler ve saç derisinin yağ oranını dengeler. Böylelikle saç dersinin kurumasını, ölmesini sonuç olarak da pul pul dökülmesine engel olur.

Kuru saç derisi ve egzama kaynaklı saç derisi hastalıklarının üstesinden gelmek için kimyasal saç ürünlerine alternatif olarak sunulan bir tedavi yöntemidir. Saç ve saç derisi sağlığı için son derece faydalı olan çay ağacı yağı kepek sorunu yaşayanlar için mucizevi bir tedavi yöntemidir. Kepeklenme ile birlikte oluşan saç derisi kaşıntısını ve saç dökülmelerini de önler.

Güçlü antiseptik temizleyici özelliği ile çay ağacı yağı özellikle küçük yaştaki çocuklarda görülen bitlenmeyi engelleyici ve yok edici özelliğe sahiptir.

Mantar ve parazitleri öldürmekteki güçlü özelliği ile saç bitleriyle de mücadele eder ve onları yok eder. Saç bitiyle mücadele eden en doğal yöntemlerden biridir. İçeriğindeki 1,8-sineol ve terpinen-4-ol bitleri öldürürken, bit yumurtaların saç dersine yapışmasını sağlayan sakızımsı dokuyu yok ederek bit oluşumunu engeller ve bit yumurtalarını yok etmeye yardımcı olur.

Çay ağacı yağı bit tedavisinin yanı sıra, böcek, pire, sülük ve kene gibi parazitlerin yok edilmesinde de etkindir. Böcek ısırıklarını dezenfekte eder ve kaşıntıyı önler. Böcek ısırıkların tedavisinin yanı sıra böceklerin uzaklaştırmada çok etkindir. Kullanılan çay ağacı yağı, özelliğindeki anti-parazit ile böcek, karınca, sivrisinek vb. deriden uzaklaşmasını sağlar. Sivrisinekleri uzaklaştırır. Sinek ısırığı kaşıntısını önlediği de bilinmektedir.