Çay saatlerinin vazgeçilmezlerinden! Nefis üzümlü kek tarifi!
ay saatlerinin vazgeçilmezlerinden biri olan kek, farklı malzemelerle farklı lezzetler sunar. Üzümlü kek, hem lezzetli hem de besleyici bir seçenektir. Üzümün tatlı ve ekşi tadı, kekin lezzetine ayrı bir boyut kazandırır. İşte misafirlerinize yapabileceğiniz nefis üzümlü kek tarifi...
Giriş: 20.12.2023 - 09:57 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:57
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Çay saatlerinin en sevilen lezzetlerinden biri olan kek, farklı malzemelerle farklı lezzetler sunar. Üzümlü kek, hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenektir. Üzümün vitamin ve mineral bakımından zengin olması, kekin besleyici değerini artırır. Hem pratik hem de lezzetli üzümlü kek tarifini sizler için derledik.
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ÜZÜMLÜ KEK MALZEMELERİ
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ÜZÜMLÜ KEK NASIL YAPILIR?
Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları