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HaberlerMagazinÇaycı Hüseyin: Bir gün gerçekten öleceğim inanmayacaklar! - Magazin haberleri
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Çaycı Hüseyin: Bir gün gerçekten öleceğim inanmayacaklar!

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle ünlenen Alparslan Özmol, hakkında çıkan 'öldü' iddialarıyla ilgili konuştu. Özmol, "Bir gün öleceğiz, bu sefer de 'Yok canım ölmedi, yaşıyor' diyecekler. Arkadaşlar, ben yaşıyorum. Öldüğüm zaman size haber vereceğim. Adamı hasta etmeyin" dedi

Çaycı Hüseyin: Bir gün gerçekten öleceğim inanmayacaklar! - Magazin haberleri
DHA

'Çaycı Hüseyin' olarak bilinen ve sosyal medyada sürekli öldüğü yönünde iddialara konu olan oyuncu Alparslan Özmol, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hakkında sosyal medyada sık sık 'öldü' paylaşımları yapılmasının kendisine anlamsız geldiğini söyleyen Özmol, ölüm haberleri yerine işiyle anılmak istediğini belirtti.

45 yaşındaki oyuncu, "Öldü haberleri sürekli oluyor. Sosyal platformlarda insanlarımız kullanmaya başladı. Bunların telif yasaları da var. Mizah toplumumuzun güzel bir noktası. Mizah olmadan yaşayamayız ama kaliteli mizah önemli. Mizahın içeriği çok önemli. Öldükten sonra bir kere mizah yaparsın ama süreç sürekli 'öldü' haberleriyle geçerse, insanların yakınlarına da zarar veriyor. 'Koronadan öldü' dediler, 'uçak kazasında' öldü dediler. Benim üzerimden 'öldü' haberlerinin çıkması anlamsız geliyor" diye konuştu.

"ANLAMSIZ ESPRİLER YAPILIYOR"

İnternette fenomen olmak isteyenler ile internet sitelerinin takipçi sayısını artırmak isteyen kişilerin 'öldü' haberlerine yer verdiğini belirten Özmol, şu ifadeleri kullandı:

Bir görselimi alıp, internet sitesine koyup, "Şok şok şok, Çaycı Hüseyin'e bir şey oldu!" yazıyorlar. Tıkladığında içeriğinde oyun sitesi çıkıyor. Bir tık uğruna şerefini satmak gibi bir şey oluyor. Sürekli "Öldün mü ağabey? Cenazen Konya'dan kalktı. Konya'da deniz mi var?" gibi anlamsız espriler yapılıyor.

"BİRGÜN ÖLECEĞİZ BU SEFER DE İNANMAYACAKLAR"

Bir gün öleceğiz bu sefer de inanmayacaklar. O zaman da "Yok canım ölmedi, yaşıyor" diyecekler. Bizim camiada zaten öldükten sonra değerin artar. Ama ben ölmeden, 'öldü' diye gündeme gelmek ve ekranlara bir proje yapmadan gelmek anlamsız geliyor. Arkadaşlar, ben yaşıyorum. Öldüğüm zaman size haber vereceğim. Adamı hasta etmeyin.

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