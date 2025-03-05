Çayırhan'da 2.050 istihdam şartı

ÖİB'den söz konusu ihaleye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası'na ilişkin ihalenin, tüm basın yayın organları davet edilerek açık artırma yöntemiyle şeffaf ve hukuka uygun şekilde gerçekleştirileceği bildirildi.

Santral ve madenin, 2000-2020 döneminde Park Termik AŞ tarafından işletildiğine ve sürenin sona ermesiyle 30 Haziran 2020'de kamuya geri döndüğüne işaret edilen açıklamada, santralin, Elektrik Üretim AŞ ile "özel şirketler" arasında yapılan hizmet alımı ve rödovans sözleşmeleri yoluyla işletilmeye başlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, santral ve maden sahalarında daimi işçi statüsünde kamu personeli bulunmadığına işaret edilerek, "Halihazırda santral işletmesinde 770 personel çalışmakta olup bunların 750'si hizmet alımı yapılan firma çalışanlarıdır. Kömür madeni ise rödovans sözleşmesi kapsamında Kömür İşletmeleri AŞ (KİAŞ) tarafından işletilmektedir. KİAŞ, çoğunluk payları özel sektöre ait bir şirkettir. Kömür madeninde görev yapan 1224 çalışan, KİAŞ personelidir." ifadeleri kullanıldı.

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Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası ihale ilanının 17 Eylül 2024'te Resmi Gazete'de yayımlandığına, son teklif verme tarihinin de 4 Mart olarak revize edildiğine dikkat çekilen açıklamada, bu süreçte ihale şartları ve ihaleye konu alanların, ilgili sendikaların önerileri de dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile istişare edilerek gözden geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, santral ve maden sahasının personelinin durumuna ilişkin de bilgi verilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Santral ve maden sahasında 5 yıl süreyle asgari 2 bin 50 çalışan şartının sağlanmasına, satış ve işletme hakkı devir sözleşmesi imzalanması sonrası, çalışanın işten ayrılması durumunda dahi lojmanda 1 yıl süre ile oturma hakkı sağlanmasına ve ihaleye konu sahaların daraltılarak üretim faaliyetlerini aksatmayacak alanların ihale kapsamı dışına çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Böylelikle, '5 yıl boyunca asgari 2 bin 50 personel çalıştırma şartı' getirilerek istihdam düzeyi mevcut çalışan sayısının üzerine çıkarılıp bu şart teminat altına alındı. Dolayısıyla çalışan sayısının düşürülmesi bir yana ilave istihdam imkanı oluşturuldu."