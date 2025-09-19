Çayırova Belediyesi-Darüşşafaka Lassa maçı CANLI YAYIN
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) 2025-2026 sezonu ilk maçında Çayırova Belediyesi ile Darüşşafaka Lassa karşı karşıya geliyor.
Giriş: 19.09.2025 - 19:57 Güncelleme: 19.09.2025 - 19:59
Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) 2025-2026 sezonu ilk maçında Darüşşafaka Lassa’yı konuk ediyor
Geçtiğimiz iki sezonda play-off oynama başarısı gösteren Çayırova temsilcisi, yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlıyor. Başantrenör Gökhan Güney yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan ev sahibi ekipte, Yusuf Selim Şentürk’ün sakatlığı bulunuyor.
