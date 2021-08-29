Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

ÇAYKUR'da üçüncü sürgün kotası dekara 400 kilogram olarak belirlendi

ÇAYKUR, üçüncü sürgün döneminde dekar başına 400 kilogram yaş çay alacak.

ÇAYKUR'da üçüncü sürgün kotası dekara 400 kilogram olarak belirlendi
AA

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş çay alım kotasının birinci sürgünde dekara 600, ikinci sürgünde ise 450 kilogram olduğunu söyledi.

ÇAYKUR'un çabasının, çay üretiminin bütün dönemlerinde olduğu gibi üreticilerin menfaatine yönelik iyi niyet üzerine olduğunu belirten Alim, şöyle devam etti:

"Üreticilerimizin yararına yaptığımız değerlendirmede üçüncü sürgün kotamızı dekar başına 400 kilogram olarak belirledik. Üreticilerimiz rahat olsunlar, ilk iki sürgünde olduğu gibi ÇAYKUR olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Günlük yaş çay işleme kapasitemiz olan 9 bin 50 tonla üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Alim, ÇAYKUR'un kota karşılığı çay alımını her dönem olduğu gibi yine taahhüt ettiğini dile getirerek, "2021 yılında ilk sürgünde yaklaşık 314 bin 500 ton, ikinci sürgünde ise 296 bin 500 ton yaş çay alımı yaptık. Üçüncü sürgünde de kota miktarı alımı gerçekleştireceğiz. Üreticilerimiz yeter ki kaliteden ödün vermesinler." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti
İŞ-YAŞAM EKK'da ikinci toplantı gerçekleşti
İş dünyasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
İŞ-YAŞAM İş dünyasından 30 Ağustos mesajları
Türk-İş aşı konusunda tereddüt yaşayanları bilgilendirecek
İŞ-YAŞAM Türk-İş'ten aşı genelgesi
Yeni Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı
İŞ-YAŞAM Sona yaklaşıldı
Madenlere iş sağlığı ve güvenliği desteği
İŞ-YAŞAM Madenlere hibe desteği
Temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi verildi
İŞ-YAŞAM 672 yatırım teşvik belgesi verildi
Vergi borcu yapılandırma ve ödeme süresi uzatıldı! İşte Resmi Gazete kararı
İŞ-YAŞAM Vergi borcu yapılandırma ve ödeme süresi uzatıldı
Tarımsal faaliyette dönemsel prim imkanı
İŞ-YAŞAM Tarımsal faaliyette dönemsel prim imkanı
Kayseri'de çerezlik kabak çekirdeğinden yüksek rekolte bekleniyor
İŞ-YAŞAM Kayserili yüksek rekolte bekliyor
Tarımsal çeşitlilik iklim değişikliğiyle değişecek
İŞ-YAŞAM Tarımsal çeşitlilik iklim değişikliğiyle değişecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.