Süper Lig'in 19. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u konuk etti.

Maça etkili başlayan konuk ekip, Cocalic'in savunmaya da çarpan kafa vuruşuyla 14. dakikada öne geçti: 0-1. Golü atan Cocalic, 20. dakikada yaptığı sert müdahale sonrası hakem Suat Arslanboğa'nın VAR'da pozisyonu tekrar izlemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

İlk yarı böyle biterken ikinci devrede bambaşka bir Rizespor vardı. Atmacalar, 70. dakikada yeni transfer Dario Melnjak ile eşitliği yakalarken 2 dakika sonra Vedat Muriqi üstünlüğü getirdi: 2-1.

Mücadelede son sözü ev sahibinin bir başka yeni transferi olan Nakoulma 82. dakikada söyledi ve Rizespor çok önemli bir maçtan üstünlükle ayrıldı.

Öte yandan konuk Akhisarspor'un hocası Cihat Arslan, ilk yarıda hakem tarafından tribüne gönderildi.