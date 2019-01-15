Çaykur Didi Stadı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkan yardımcısı Ali Haydar Er, basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yönetim kurulu üyesi Serkan Karavin ile futbolcular Nakoulma ve Moroziuk katıldı.
Er, yaptığı konuşmada, Ukraynalı savunma oyuncusu Mykola Moroziuk ve Burkina Fasolu forvet Nguimbe Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Transfer konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Er, "Rize'yi mutlu etme adına birlik beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Aatıf Chahechouhe'nun transferi için süreç devam ediyor. Menajeri ile bugün görüşüyoruz. Taraftarı memnun edecek gelişmeler yaşanıyor. Faslı oyuncunun transferi noktasında önemli aşama kaydettik." dedi.
Er, Okan Buruk'un isteği doğrultusunda çalıştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Belirlediğimiz kurallar doğrultusunda gidecek ve gelecek oyuncular için sistemi bozmadan çalışıyoruz. Gönderilecek isimlerden Armand Traore konusunda ciddi sorun yaşayacağız. Çaykur Rizespor'a kimse ihtarname göndermemişken Traore ihtarname gönderdi. Elbette hakkıdır. Gideceklere göre gelecekleri belirleyeceğiz."
FUTBOLCU GÖRÜŞLERİ
Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes'ten transfer edilen Burkina Fasolu Nguimbe Prejuce Nakoulma, kulüp yöneticilerine gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.
Takıma, ligde kalma hedefine katkı sağlamak için geldiğini vurgulayan Nakoulma, "Buraya güzel işler yapacağımıza inandığım için geldim. Takım ve teknik heyet çok iyi. Takımı çok daha iyi yerlere getireceğiz. Üç puanlı sistemde her şey bizim elimizde." diye konuştu.
Nakoulma, Kasımpaşa maçına hazır olduğunu ve elinden geleni yapacağını dile getirdi.
Ukrayna Premier Lig takımlarından Dinamo Kiev'den kiralık olarak transfer edilen savunma oyuncusu Mykola Moroziuk ise Çaykur Rizespor'a büyük hevesle geldiğini söyledi.
Çok zor bir yarış içerisinde olacaklarını kaydeden deneyimli defans oyuncusu, "Takımın nerede olduğunu biliyorum. Üst ligde kalması için elimden geleni yapmak için çalışacağım. Hedefim sezon sonunda görevini başarı ile yapmış biri olabilmek." ifadelerini kullandı.
Şehre uyum süreci olabileceğine değinen Moroziuk, "Benim bu konuda sürem yok. Bu nedenle bir an önce katkı sağlamalıyım. Rizespor tesisleri çok iyi. Az bir zaman görme fırsatı buldum ama gördüklerim beni memnun etti." değerlendirmesinde bulundu.
Moroziuk, Türkiye'de oynayan oyunculardan son derece olumlu referanslar aldıklarını sözlerine ekledi.
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