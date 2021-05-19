Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigÇaykur Rizespor
ABONE OL

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, gelecek sezondan umutlu

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Çaykur Rizespor'u ligde tutmanın yeterli olmadığını, gelecek sezon hayal edilen başarıya taşımak için çok mücadele edeceklerini söyledi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, gelecek sezondan umutlu
AA

Uygun, Çaykur Rizespor'un Avrupa kupalarını hak eden bir kulüp olduğunu belirtti.

Teknik direktör Sumudica'dan görevi devraldığı dönemde takımın 8 maç galip gelemediğini hatırlatarak, önceki süreçlerde yaşadığı sendromların takımı psikolojik olarak büyük çöküntüye uğrattığını aktardı. Uygun, Kovid-19 ve yaşanan sorunlar nedeniyle takımın düşmenin en büyük adayı olarak gösterildiğini ifade etti.

Göreve geldiğinde takımın üzerindeki düşme psikolojisinin oluşturduğu etkiler ve mutsuzluk sürecini ortadan kaldırmayı ilk hedef olarak belirlediklerine değinen Uygun, hem taktik hem sistem değişimine giderken futbolcunun kalbine dokunduklarını, camiadaki olumsuz düşünceleri kulüp başkanı Hasan Kartal, yönetim kurulu ve taraftarın desteği ile aştıklarını anlattı.

Teknik ekipte yer alan görev arkadaşlarının da katkıları ve 13 haftadaki değişim ile Çaykur Rizespor'un haftalar önce ligde kalmayı garantilediğini anımsatan Uygun, bu durumun mutluluk verici olduğunu ama yeterli olmadığını dile getirdi.

"Morinho bile gelse başaramaz." denilen, teknik direktörlerin teklifi kabul etmediği bir süreçte göreve getirildiğinin altını çizen Uygun, şöyle devam etti:

"Toplam 8 maçta beş kere kaleye gitmiş takımdan bahsediyoruz. 8 maçta beş etkili hücum yapmışsınız. Geri kalanların hepsi ceza sahası etrafına gelip geri dönmüşsünüz. Bakın böyle büyük bir problem var ortada. Sumudica, 'Morinho gelse kurtaramaz.' derken belki doğru söylüyordu. Morinho hayatı boyunca dünyanın en iyi takımlarında çalıştı. Çok büyük başarılar elde etti. Düşme psikolojisi şampiyonluk psikolojisine benzemez. Şampiyonlukta hep mutluluk vardır. Belki bir maç arada kaybedersiniz o mutsuzluğu ertesi hafta kazanarak mutluluğa çevirirsiniz. Hedefe varmak kolaydır. Çünkü sistem doğru işliyordur ama düşmeye oynadığınız, haftalarca yenemediğiniz zaman her şey üzerinize bir kabus gibi çöker ve bunlar problem olur."

"BÜTÜN TAKIMLARDA HEP BÖYLE PROBLEMLİ SÜREÇLERİ YÖNETTİK"

Türk teknik adamların işlerinin her zaman zor olduğunu vurgulayan Uygun, zor durumdaki Gaziantep'i, Eskişehirspor'u, Kayserispor ve Denizlispor'u çalıştırdığını, her zaman son sıralardaki takımların kendisine emanet edildiğini savundu.

Görev yaptığı Sivasspor ve Çaykur Rizespor dışındaki takımların ekonomik problemler ile boğuştuğunu kaydeden Uygun, şu görüşleri paylaştı:

"Futbolcuların maaşları bir yıl ödenmemiş. Personel iki seneye yakın para almamış. Hiçbir transferi yapmıyorsunuz. Sorunlara rağmen bile kurtarıp bir başarı hikayesi yazıyorsunuz ama geneline baktığınızda çalıştığım bütün takımlarda hep böyle problemli süreçleri yönettik. Sivasspor'un ilk senesinde problemsiz bir takımken UEFA'ya ve Şampiyonlar Ligi'ne kadar giden bir serüven yaşadık. Çaykur Rizepsor'da aynı sevgi ve saygı, ekonomik anlamda belli düzeni yakalamış iyi bir yapımız var. İnşallah bundan sonra Rizespor'umuzu hayal ettiğimiz başarıya götürecek süreci hep birlikte yapacağız."

Göreve geldiğinde bir yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını aktaran Uygun, "Beraber başardığımız için hep beraber tekrar yürüyeceğiz. Biz Rizespor'da boş mukaveleye imza atsak da bir sakınca yok. Bu kadar kısa zamanda 3,5 ay içerisinde başkanla abi kardeş ilişkisi içerisinde bu süreci yönettik. Bizim yıllık değil, başarıya orantılı bir imzamız var aslında teknik direktörler olarak. Siz beş yıllık da anlaşma yapsanız 6-7 maç kötü gittiğinde sizin arkanızda durabilecek başkan bulmak zor." ifadelerini kullandı.

"TAKIMDAN 18 FUTBOLCU AYRILIYOR"

Bülent Uygun, takım iskeletinde çok problem olduğunu belirterek, "Takımdan 18 futbolcu ayrılıyor. 11 yabancı oyuncu elimizde kalıyor. Bunların 4-5'i zaten problemli. Büyük sakatlıklardan çıkmış. Bu zor süreci yine hep birlikte halledeceğiz. Beğendiğim takip ettiğim 6 tane 18-20 yaş arasında yetenekli, 2-3 tanesi Rize'nin çocuğu olan futbolcular var, bu transferlere müsaade ettik." diye konuştu.

Bonservisi elinde, yetenekli, ekonomik yapısı ile Çaykur Rizespor'a uyacak futbolcuları belirlediklerine değinen Uygun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Alacağımız beş gencin haricinde 18 oyuncunun gittiği bir ortamda yabancı sayısının ne olacağını bilmiyoruz. Görüntü itibarıyla 12 oluyor. Biz elimizden hangi yabancı oyuncuları gönderip hangi yabancı oyuncuları alacağız açıkçası ona bakacağız. Elimizde 11 yabancı olması nedeniyle bir yabancı oyuncu transfer edebiliriz, 4 veya 5 ile yolumuzu ayırıp 4-5 transfer yapabiliriz. Yepyeni bir sezona yepyeni bir kadro yapısıyla girmek istiyoruz."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reus, EURO 2020'ye gitmiyor!
FUTBOLEURO 2020'ye gitmiyor!
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak sürprizi!
FUTBOLAlbayrak sürprizi!
Spor yazarları, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası zaferini yorumladı
FUTBOL"Tarihe geçti!"
Beşiktaş'ın çifte kupa coşkusu! İşte o anlar...
FUTBOLBeşiktaş'ın çifte kupa coşkusu!
Galatasaray haberleri | Fatih Terim projeye inanırsa kalacak
FUTBOLProjeye inanırsa kalacak!
Süper Lig transfer söylentileri - Dedikodu kazanı
FUTBOLDedikodu kazanı
Milli futbolcular Mert, Gökhan ve Halil'den EURO 2020 değerlendirmesi
FUTBOL"Wembley'de olmayı planlıyoruz"
Abdullah Avcı, transferde iki yönlü oynayan futbolcular üzerinde duruyor
FUTBOLAvcı'nın transfer planı
Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı
FUTBOLBakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı
Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
FUTBOLGalatasaray Başkanlık seçimi ne zaman?7