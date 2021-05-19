AA

Uygun, Çaykur Rizespor'un Avrupa kupalarını hak eden bir kulüp olduğunu belirtti.

Teknik direktör Sumudica'dan görevi devraldığı dönemde takımın 8 maç galip gelemediğini hatırlatarak, önceki süreçlerde yaşadığı sendromların takımı psikolojik olarak büyük çöküntüye uğrattığını aktardı. Uygun, Kovid-19 ve yaşanan sorunlar nedeniyle takımın düşmenin en büyük adayı olarak gösterildiğini ifade etti.

Göreve geldiğinde takımın üzerindeki düşme psikolojisinin oluşturduğu etkiler ve mutsuzluk sürecini ortadan kaldırmayı ilk hedef olarak belirlediklerine değinen Uygun, hem taktik hem sistem değişimine giderken futbolcunun kalbine dokunduklarını, camiadaki olumsuz düşünceleri kulüp başkanı Hasan Kartal, yönetim kurulu ve taraftarın desteği ile aştıklarını anlattı.

Teknik ekipte yer alan görev arkadaşlarının da katkıları ve 13 haftadaki değişim ile Çaykur Rizespor'un haftalar önce ligde kalmayı garantilediğini anımsatan Uygun, bu durumun mutluluk verici olduğunu ama yeterli olmadığını dile getirdi.

"Morinho bile gelse başaramaz." denilen, teknik direktörlerin teklifi kabul etmediği bir süreçte göreve getirildiğinin altını çizen Uygun, şöyle devam etti:

"Toplam 8 maçta beş kere kaleye gitmiş takımdan bahsediyoruz. 8 maçta beş etkili hücum yapmışsınız. Geri kalanların hepsi ceza sahası etrafına gelip geri dönmüşsünüz. Bakın böyle büyük bir problem var ortada. Sumudica, 'Morinho gelse kurtaramaz.' derken belki doğru söylüyordu. Morinho hayatı boyunca dünyanın en iyi takımlarında çalıştı. Çok büyük başarılar elde etti. Düşme psikolojisi şampiyonluk psikolojisine benzemez. Şampiyonlukta hep mutluluk vardır. Belki bir maç arada kaybedersiniz o mutsuzluğu ertesi hafta kazanarak mutluluğa çevirirsiniz. Hedefe varmak kolaydır. Çünkü sistem doğru işliyordur ama düşmeye oynadığınız, haftalarca yenemediğiniz zaman her şey üzerinize bir kabus gibi çöker ve bunlar problem olur."

"BÜTÜN TAKIMLARDA HEP BÖYLE PROBLEMLİ SÜREÇLERİ YÖNETTİK"

Türk teknik adamların işlerinin her zaman zor olduğunu vurgulayan Uygun, zor durumdaki Gaziantep'i, Eskişehirspor'u, Kayserispor ve Denizlispor'u çalıştırdığını, her zaman son sıralardaki takımların kendisine emanet edildiğini savundu.

Görev yaptığı Sivasspor ve Çaykur Rizespor dışındaki takımların ekonomik problemler ile boğuştuğunu kaydeden Uygun, şu görüşleri paylaştı:

"Futbolcuların maaşları bir yıl ödenmemiş. Personel iki seneye yakın para almamış. Hiçbir transferi yapmıyorsunuz. Sorunlara rağmen bile kurtarıp bir başarı hikayesi yazıyorsunuz ama geneline baktığınızda çalıştığım bütün takımlarda hep böyle problemli süreçleri yönettik. Sivasspor'un ilk senesinde problemsiz bir takımken UEFA'ya ve Şampiyonlar Ligi'ne kadar giden bir serüven yaşadık. Çaykur Rizepsor'da aynı sevgi ve saygı, ekonomik anlamda belli düzeni yakalamış iyi bir yapımız var. İnşallah bundan sonra Rizespor'umuzu hayal ettiğimiz başarıya götürecek süreci hep birlikte yapacağız."

Göreve geldiğinde bir yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını aktaran Uygun, "Beraber başardığımız için hep beraber tekrar yürüyeceğiz. Biz Rizespor'da boş mukaveleye imza atsak da bir sakınca yok. Bu kadar kısa zamanda 3,5 ay içerisinde başkanla abi kardeş ilişkisi içerisinde bu süreci yönettik. Bizim yıllık değil, başarıya orantılı bir imzamız var aslında teknik direktörler olarak. Siz beş yıllık da anlaşma yapsanız 6-7 maç kötü gittiğinde sizin arkanızda durabilecek başkan bulmak zor." ifadelerini kullandı.

"TAKIMDAN 18 FUTBOLCU AYRILIYOR"

Bülent Uygun, takım iskeletinde çok problem olduğunu belirterek, "Takımdan 18 futbolcu ayrılıyor. 11 yabancı oyuncu elimizde kalıyor. Bunların 4-5'i zaten problemli. Büyük sakatlıklardan çıkmış. Bu zor süreci yine hep birlikte halledeceğiz. Beğendiğim takip ettiğim 6 tane 18-20 yaş arasında yetenekli, 2-3 tanesi Rize'nin çocuğu olan futbolcular var, bu transferlere müsaade ettik." diye konuştu.

Bonservisi elinde, yetenekli, ekonomik yapısı ile Çaykur Rizespor'a uyacak futbolcuları belirlediklerine değinen Uygun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Alacağımız beş gencin haricinde 18 oyuncunun gittiği bir ortamda yabancı sayısının ne olacağını bilmiyoruz. Görüntü itibarıyla 12 oluyor. Biz elimizden hangi yabancı oyuncuları gönderip hangi yabancı oyuncuları alacağız açıkçası ona bakacağız. Elimizde 11 yabancı olması nedeniyle bir yabancı oyuncu transfer edebiliriz, 4 veya 5 ile yolumuzu ayırıp 4-5 transfer yapabiliriz. Yepyeni bir sezona yepyeni bir kadro yapısıyla girmek istiyoruz."