Spor Toto Süper Lig'de devre arasına 12 puanla son sırada giren ve bu kulvarda tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergileyen Çaykur Rizespor, ikinci yarıda yakaladığı büyük çıkışı devam ettiriyor.

Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Atiker Konyaspor'u 2-0 yenmeyi başaran Çaykur Rizespor, son 9 maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak hanesine toplam 22 puan yazdırdı.

Puanını 34'e çıkaran yeşil-mavili ekip, son 9 haftada 10 sıra yükselerek 8.'liğe yerleşti.

Okan Buruk yönetimindeki Çaykur Rizespor, ikinci yarıda 23'er puan kazanmayı başaran lider Medipol Başakşehir ve takipçisi Galatasaray'ın ardından en çok puan toplayan 3. takım oldu.

İKİNCİ YARIDA TEK MAĞLUBİYET

Ligin ilk yarısını tek galibiyetle tamamlayan Çaykur Rizespor, ikinci yarıda çıktığı 9 maçın 7'sini kazanıp, sadece 1 kez kaybetti.

İkinci yarıya 1-0'lık Kasımpaşa galibiyetiyle başlayan yeşil-mavililer, ardından Akhisarspor (3-1), Büyükşehir Belediye Erzurumspor, (1-0), Bursaspor (2-0), Evkur Yeni Malatyaspor (3-0), İstikbal Mobilya Kayserispor (3-0) ve Atiker Konyaspor (2-0) maçlarını kazanmayı başardı.

Çaykur Rizespor, bu süreçte tek yenilgisini, önemli bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldığı 24. hafta maçında 3-2'lik skorla Fenerbahçe deplasmanında aldı. Yeşil-mavililer, Antalyaspor'la ise 1-1 berabere kalarak 2 puan yitirdi.

TRANSFERLER TAKIMA GÜÇ KATTI

Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Karadeniz ekibi, takıma kattığı 7 oyuncusundan da katkı almayı başardı.

Defans dörtlüsünü tamamen yenileyen yeşil-mavili ekibin Dario Melnjak, Mykola Moroziuk, Mohamed Aborhune ve Chidozie Awaziem'den oluşan savunması, 6 maçın gol yenmeden tamamlanmasına katkı sağladı.

Karadeniz ekibi, son 9 maçında kalesinde sadece 5 gol görürken, rakip fileleri 18 kez havalandırmayı başardı. Yeni transferlerden, savunma oyuncusu Dario Melnjak attığı 3 golle skora en fazla destek veren isim olurken, Aatif Chahechouhe ve Nakoulma 2'şer, Azubuike de 1 gol kaydetti.