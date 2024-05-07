Caz Festivali genç cazcıları seçti

Bu yıl 22. kez düzenlenen Genç Caz+ programı kapsamında İstanbul Caz Festivali'nde yer alacak gruplar, 5 Mayıs Pazar günü Salon İKSV’de gerçekleştirilen Değerlendirme Konseri'yle belirlendi. ALÂN, Blue Kiss Collective, Boba Quartet, Mojo 5, Zekeriya Şahiner Quartet ve Zozeï, 31. İstanbul Caz Festivali’nde Gösteri Eş Sponsorları Tchibo ve Eduscho destekleriyle şehrin farklı semtlerindeki parklarda ücretsiz gerçekleştirilecek Parklarda Caz etkinliklerinde sahneye çıkacak ve Genç Caz+ 24 albümünde özgün eserleriyle yer alacak.

ALÂN

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Albüm, kariyerlerinin başlangıcındaki sanatçıların yeni yapıtlar üretebilmesi için yaratılan İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonuve 2013’te aramızdan ayrılan müzik insanı Mehmet Uluğ’un anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan Mehmet Uluğ Fonu’nun desteği ve Sony Music Türkiye’nin işbirliğiyle sene sonunda yayımlanacak.