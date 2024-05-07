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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Caz Festivali genç cazcıları seçti

        Caz Festivali genç cazcıları seçti

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 31. İstanbul Caz Festivali'nde sahneye çıkacak ve birlikte albüm kaydedecek Genç Caz+ grupları belirlendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 00:52 Güncelleme: 07.05.2024 - 00:52
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        Caz Festivali genç cazcıları seçti
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        Bu yıl 22. kez düzenlenen Genç Caz+ programı kapsamında İstanbul Caz Festivali'nde yer alacak gruplar, 5 Mayıs Pazar günü Salon İKSV’de gerçekleştirilen Değerlendirme Konseri'yle belirlendi. ALÂN, Blue Kiss Collective, Boba Quartet, Mojo 5, Zekeriya Şahiner Quartet ve Zozeï, 31. İstanbul Caz Festivali’nde Gösteri Eş Sponsorları Tchibo ve Eduscho destekleriyle şehrin farklı semtlerindeki parklarda ücretsiz gerçekleştirilecek Parklarda Caz etkinliklerinde sahneye çıkacak ve Genç Caz+ 24 albümünde özgün eserleriyle yer alacak.

        ALÂN
        ALÂN
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        Albüm, kariyerlerinin başlangıcındaki sanatçıların yeni yapıtlar üretebilmesi için yaratılan İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonuve 2013’te aramızdan ayrılan müzik insanı Mehmet Uluğ’un anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan Mehmet Uluğ Fonu’nun desteği ve Sony Music Türkiye’nin işbirliğiyle sene sonunda yayımlanacak.

        Blue Kiss Collective
        Blue Kiss Collective

        Genç Caz+’ya seçilen gruplar, 6,7,13 ve 14 Temmuz tarihlerinde Beylikdüzü Yaşam Vadisi, Beşiktaş Sanatçılar Parkı, Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro ve Şişli Habitat Parkı’nda yapılacak Parklarda Caz konserlerinde ücretsiz dinlenebilecek. Belirlenen gruplar ayrıca, Genç Caz+ 24 albümüyle müzik sektörünün değerli isimleri, profesyonel müzisyenler, ses mühendisleri, fotoğrafçılar ve editörlerle çalışma şansını yakalayacak.

        2024 Genç Caz+ seçici kurulunda; müzisyen Ayşe Tütüncü, müzisyen Selen Gülün, müzisyen Çağıl Kaya, müzisyen Okan Kaya, müzisyen Volkan Öktem, radyo programcısı Dr. Hakan Rauf Tüfekçi, yazar Yekta Kopan, Sony Music Türkiye Genel Müdürü Özden Bora, Akra Caz Festivali Direktörü Kadir Dursun, müzik profesyoneli Ahmet Uluğ ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer aldı.

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        #İstanbul Caz Festivali
        #İKSV
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