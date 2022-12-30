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Caz şarkıcısı Ayşe Gencer hayatını kaybetti

Ayten Alpman ile İlham Gencer’in kızı Ayşe Gencer hayatını kaybetti

Caz şarkıcısı Ayşe Gencer hayatını kaybetti
HABERTURK.COM

Caz dünyasını yasa boğan haberi Bora Gencer duyurdu. Gencer, sosyal medya hesabından "Dünyalar güzeli ablam Ayşe Gencer’i kaybettik" diye duyurdu.

Ayşe Gencer bir süredir tedavi gören Ayşe Gencer 66 yaşındaydı.

Caz piyanisti ve şarkıcı İlham Gencer’le Türkiye’nin en önemli seslerinden Ayten Alpman’ın kızı olan Ayşe Ayşe Gencer, klasik müzik ve cazla erken yaşta tanıştı.

Ankara Caz sitesinde yer alan biyografisine göre, ilk derslerini piyano öğretmeni olan babaannesinden aldı. 18 yaşında TRT İstanbul radyosunun açtığı Hafif Batı Müziği Vokal Yarışmasını kazanarak profesyonel müzik yaşamına adım attı.

Bodrum Jazz Now adlı kulüpte şarkı söyledi. Erol Pekcan dan destek gördü. 1988’de trompet sanatçısı İmer Demirer’le evlendi.

Akbank Caz Festivali, Yapı Kredi Caz Festivali, Antalya Caz Festivali, Bodrum Caz Festivali, Alanya Caz Günleri, Borusan Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Ankara Türk Amerikan Kültür Derneği Caz & Blues Festivali, Ankara Caz Festivali gibi birçok yerli ve uluslararası caz festivalinde, kültür ve sanat etkinliklerinde sahne aldı; TRT Caz Orkestrası, İstanbul Klarnet Korosu ile konserler verdi.

‘Everything Happens To Me’ adlı parçayı, bas sanatçısı İlkin Deniz’in ‘Old School Jazz Standartları’ albümünde seslendirdi; albüm Amerika’da yayınlandı. Gencer ilk albümü ‘Bud Beatiful’u 2011’de çıkardı.

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