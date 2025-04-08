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        Haberler Spor Basketbol ÇBK Mersin'de hedef yarı final - Basketbol Haberleri

        ÇBK Mersin'de hedef yarı final

        ÇİMSA ÇBK Mersin Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek finalinde Fransız ekibi Tango Bourges Basket'le mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:15 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:15
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        ÇBK Mersin'de hedef yarı final!
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        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin Basketbol Takımı, Fransız temsilcisi Tango Bourges Basket'le karşılaşacak.

        İspanya'nın Zaragoza kentindeki Pabellon Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

        Mersin ekibi, rakibini elemesi durumunda yarı finalde İspanya temsilcisi Valencia ile eşleşecek.

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 6'lı Final heyecanı, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.

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