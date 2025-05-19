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        Haberler Spor Basketbol TKBL ÇBK Mersin, koç George Dikeoulakos ile anlaştı - Basketbol Haberleri

        ÇBK Mersin, koç George Dikeoulakos ile anlaştı

        Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, Yunanistanlı başantrenör George Dikeoulakos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 09:39 Güncelleme: 19.05.2025 - 09:39
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        ÇBK Mersin, George Dikeoulakos ile anlaştı
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        Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, Yunan koç George Dikeoulakos ile 2 yıllığına anlaştı.

        Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Organizasyonumuz, Slovenya Kadın Milli Takımı’nın başantrenörlüğünü sürdüren ve geçen 4 sezon boyunca İtalya’nın köklü kulüplerinden Famila Schio’yu çalıştırarak son derece başarılı bir dönem geçiren tecrübeli Yunan koç George Dikeoulakos ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kadın basketbolunun ve EuroLeague Women’ın önemli isimlerinden biri olan Dikeoulakos, Famila Schio’da geçirdiği 4 sezonda; 3 İtalya Ligi Şampiyonluğu, 3 İtalya Kupası Şampiyonluğu, 2 İtalya Süper Kupası, EuroLeague Women Üçüncülüğü başarıları elde etmiştir. Yeni başantrenörümüz George Dikeoulakos’a kulübümüze hoş geldiniz diyor, görevinde kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

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