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Haberlerİş-YaşamÇCSİB'in ihracatı yüzde 8 arttı
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Çimento, cam ve seramikten ekonomiye 21 milyar dolarlık katkı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB),2020 yılına dair ihracat verilerini paylaştı. Birlik bünyesindeki sektörlerin 2020 ihracatının pandemiye rağmen yüzde 7.7 büyümeyle 3.9 milyar doları aştığını açıklayan ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, "Çimento, cam ve seramik sektörlerinin oluşturduğu yerli katma değer ise bir yılda 2.5 milyar dolar, son 10 yılda da yaklaşık 21 milyar dolara yükseldi. Sürdürülebilir üretim, tedarik ve lojistikteki gücümüzle pandemi döneminde dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduk. Bu rüzgârla birlikte 2021 yılında yüzde 7.5 büyüme ile 4.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yeni pazarlara ulaşarak ülkemiz için katma değer yaratmaya da devam edeceğiz” dedi

ÇCSİB'in ihracatı yüzde 8 arttı
HABERTURK.COM

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB),bu sektörlerin 2020 yılına dair ihracat verilerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, birlik bünyesindeki sektörlerin 2020 ihracatı 4 milyar dolara yaklaştı.

Birlik bünyesindeki sektörlerin pandeminin zorlu koşullarına rağmen ihracattaki istikrarlı büyüme grafiğini sürdürdüğünü söyleyen ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, "2020 yılında 1.3 milyar dolar ihracat gerçekleştiren seramik sektörü yüzde 6.6 büyürken, 1.1 milyar dolarlık ihracatla yüzde 27.3 büyüme kaydeden çimento sektörü çok önemli bir başarı elde etti. Cam sektörü ise önceliğini iç pazara vermiş olmasına rağmen 865 milyon dolarlık ihracatla bir önceki yıla çok yakın rakamlara ulaştı. Tüm bunların neticesinde, birlik bünyemizdeki tüm sektörlerin toplam ihracatı 3.9 milyar doları geçerek, 4 milyar dolara yaklaştı" dedi.

Çimento, cam ve seramik sektörlerinin yarattığı yerli katma değerin Türkiye ortalamasının üç katı olduğuna dikkat çeken Erdem Çenesiz, “Seramik sektörümüzün yerli katma değer oranı yüzde 82, yani her 100 dolarlık ihracatın 82 doları ülkemize kalıyor. Bu oran cam sektöründe yüzde 79, çimento sektöründe de yüzde 68’i buluyor. Üç ana sektörümüz, 2020 yılında 2.5 milyar dolarlık yerli katma değer oluşturarak bu miktarda net döviz kazancını ülkemize sağlamış oldu. Yine bu üç ana sektörün son 10 yıldaki toplam 27.6 milyar dolarlık ihracatından ülkemize sunduğumuz yerli katma değer ve yaratılan net döviz yaklaşık 21 milyar dolar oldu” diye konuştu.

'ENERJİ MALİYETLERİNDE REKABETÇİ OLMALIYIZ'

Enerji maliyetlerindeki rekabetçiliğin ihracata direkt olarak yansıdığına dikkat çeken Çenesiz, "Enerji maliyetlerimiz geçmişte çok rekabetçi değildi ancak özellikle son bir yıldır uygulanan enerji politikaları, rekabetçiliği yavaş yavaş yakalamamızı sağladı. Bu rekabetçiliği koruduğumuz ve artırdığımız sürece ihracat hedeflerimize ulaşabiliriz" dedi.

Türkiye’nin ihracattaki küresel payının artması için rekabetçi bir kur politikasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Erdem Çenesiz, "Genç nüfusa sahip bir üretim ve ihracat ülkesi olarak, her sektörde dünyayla rekabet edebilmemizin en önemli koşullarından biri, ihracatı destekleyen bir kur politikasıdır. Bunu sağladığımız takdirde, üretmeye, ihraç etmeye ve küresel pazarda üst sıralarda yer almaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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